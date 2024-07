奧運足球開幕戰遭球迷鬧場　梅西看阿根廷重賽和局變輸：難以置信

▲阿根廷在巴黎奧運開幕戰重賽3分鐘,和局變成輸球,主帥馬斯切拉諾非常不滿。(圖/達志影像/美聯社)

文/中央社

巴黎奧運足球開幕戰由阿根廷對上摩洛哥,這場比賽因球迷鬧場被迫暫停,原本雙方是以2比2打成平手,結果暫停後經影像輔助裁判認定阿根廷追平球無效,最終是以1比2吃下敗仗。

路透社報導,這場在法國東部聖伊天恩(Saint-Etienne)進行的比賽,摩洛哥的拉希米(Soufiane Rahimi)先於上半場傷停補時率先破門,然後第49分鐘時又踢進12碼罰球,不過阿根廷的西蒙尼(Giuliano Simeone)在第68分鐘時搶回1分,摩洛哥暫時是以2比1領先。

下半場傷停補時的第16分鐘,阿根廷隊的麥迪納(Cristian Medina)攻入1球,看似雙方是要以2比2握手言和,結果球迷衝進球場向球員投擲物品,球場一片混亂,令球賽被迫終止。

▲阿根廷在巴黎奧運開幕戰重賽3分鐘,和局變成輸球。(圖/達志影像/美聯社)

比賽暫停大約2小時後,裁判才以影像輔助判定阿根廷隊麥迪納的進球確定越位,進球無效,兩隊被叫回空無一人的球場進行剩餘比賽,雙方又踢了3分15秒,阿根廷沒有進球,最終是以1比2敗給摩洛哥。

