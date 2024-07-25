奧運足球開幕戰遭球迷鬧場　梅西看阿根廷重賽和局變輸：難以置信

▲阿根廷在巴黎奧運開幕戰重賽3分鐘，和局變成輸球，主帥馬斯切拉諾非常不滿。（圖／達志影像／美聯社）
文／中央社
巴黎奧運足球開幕戰由阿根廷對上摩洛哥，這場比賽因球迷鬧場被迫暫停，原本雙方是以2比2打成平手，結果暫停後經影像輔助裁判認定阿根廷追平球無效，最終是以1比2吃下敗仗。
路透社報導，這場在法國東部聖伊天恩（Saint-Etienne）進行的比賽，摩洛哥的拉希米（Soufiane Rahimi）先於上半場傷停補時率先破門，然後第49分鐘時又踢進12碼罰球，不過阿根廷的西蒙尼（Giuliano Simeone）在第68分鐘時搶回1分，摩洛哥暫時是以2比1領先。
下半場傷停補時的第16分鐘，阿根廷隊的麥迪納（Cristian Medina）攻入1球，看似雙方是要以2比2握手言和，結果球迷衝進球場向球員投擲物品，球場一片混亂，令球賽被迫終止。
▲阿根廷在巴黎奧運開幕戰重賽3分鐘，和局變成輸球。（圖／達志影像／美聯社）
比賽暫停大約2小時後，裁判才以影像輔助判定阿根廷隊麥迪納的進球確定越位，進球無效，兩隊被叫回空無一人的球場進行剩餘比賽，雙方又踢了3分15秒，阿根廷沒有進球，最終是以1比2敗給摩洛哥。
Cristian Medina scored a last-gasp goal to salvage what looked like a 2-2 draw with Morocco before fans invaded the pitch and stopped play.— ESPN FC (@ESPNFC) July 24, 2024
After order was restored and the teams had left the field, they discovered that the match had not been completed but suspended by… pic.twitter.com/ezpNb4qbo8
阿根廷主教練馬斯切拉諾（Javier Mascherano）面對這種罕見的比賽情況表示：「這是我一生中見過最大的鬧劇。」
並未參加奧運的足球明星梅西（Lionel Messi），也對比賽種種離譜事件在Instagram發文表示：「難以置信」。
阿根廷隊是2004與2008年的奧運金牌得主，儘管有著剛拿下美洲盃（Copa America）冠軍的3名大將坐鎮，今天顯然沒有進入狀況。
▲梅西對阿根廷在巴黎奧運開幕戰遇到種種離譜事件感到難以置信。（圖／CFP）
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