電子好球帶何時實施？　大聯盟主席：等全面測試完

▲ 大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）在今年5月受訪時稱電子好球帶判斷系統（ABS），在大聯盟中可能會以挑戰系統的形式引入，每隊每場可以向ABS提出投球挑戰3次，這個系統已經在多個小聯盟層級使用，包括3A，而曼弗瑞今天則表示目前ABS在全面實施之前還要經過一些精密測試。

ABS is coming.

ABS is coming.

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But how will fans be able to tune and watch to know how well it works?



Rob Manfred, Tony Clark met with BBWAA today to discuss some of the next seismic shifts coming to the game (trading picks? Olympics?!): https://t.co/Nx2lMoPNuP [廣告]請繼續往下閱讀... July 17, 2024

「我們從去年變革中學到的一件事是，多一些時間總比時間不夠好，這是為了確保當你將某些東西引進大聯盟時，你必須確保它是正確的」，曼弗瑞說道，「我們取得了實質性的進展，電子好球帶技術精確到0.01英寸，技術上球的路徑是完美的，這是第一點」。

他表示，「第二點，我們聆聽了...特別是我，我和許多球隊老闆一起聽取了很多球員，對於他們希望如何推行這個系統的意見，我們今年下半年的重點顯然是挑戰系統，而這幾乎完全基於球員的反饋，我認為這對於進步來說是重要的」。

Ideally, an ABS challenge system will be tested in spring training next year and come to the major leagues full time in 2026 -- but we're not there yet. Here's what Rob Manfred and Tony Clark had to say on this today ... https://t.co/6o5wmoltbh — Alden González (@Alden_Gonzalez) July 16, 2024

根據美媒CBS報導，球員們對於全面使用電子好球帶想法兩極，有些球員認為即使主審誤判好壞球的時候讓他們超級生氣，但他們未必希望人類主審被取代，金鶯韓德森（Gunnar Henderson）表示，「我喜歡有一個可以交談的主審，我可以和他們增進感情，我就是喜歡和人說話。」

費城人哈波（Bryce Harper）也不希望人類主審消失，「我喜歡比賽裡的人為因素，只是必須有合理的方式，我認為，如果你是特別優秀的裁判，你的薪水應該要更高，你也要在更多的比賽擔任主審，就算我們不加入挑戰制度，也可以讓那些優秀的人擔任主審，這肯定對棒球有益處」。

至於賽揚強投薛茲爾（Max Scherzer）認為，「大聯盟主審已經是業界頂尖的一群人，聯盟該做的是把表現特別差的幾位主審降到小聯盟，類似一般球員的升降制度」。