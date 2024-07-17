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電子好球帶何時實施？　大聯盟主席：等全面測試完

▲▼ 大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）在今年5月受訪時稱電子好球帶判斷系統（ABS），在大聯盟中可能會以挑戰系統的形式引入，每隊每場可以向ABS提出投球挑戰3次，這個系統已經在多個小聯盟層級使用，包括3A，而曼弗瑞今天則表示目前ABS在全面實施之前還要經過一些精密測試。

「我們從去年變革中學到的一件事是，多一些時間總比時間不夠好，這是為了確保當你將某些東西引進大聯盟時，你必須確保它是正確的」，曼弗瑞說道，「我們取得了實質性的進展，電子好球帶技術精確到0.01英寸，技術上球的路徑是完美的，這是第一點」。

他表示，「第二點，我們聆聽了...特別是我，我和許多球隊老闆一起聽取了很多球員，對於他們希望如何推行這個系統的意見，我們今年下半年的重點顯然是挑戰系統，而這幾乎完全基於球員的反饋，我認為這對於進步來說是重要的」。

根據美媒CBS報導，球員們對於全面使用電子好球帶想法兩極，有些球員認為即使主審誤判好壞球的時候讓他們超級生氣，但他們未必希望人類主審被取代，金鶯韓德森（Gunnar Henderson）表示，「我喜歡有一個可以交談的主審，我可以和他們增進感情，我就是喜歡和人說話。」

費城人哈波（Bryce Harper）也不希望人類主審消失，「我喜歡比賽裡的人為因素，只是必須有合理的方式，我認為，如果你是特別優秀的裁判，你的薪水應該要更高，你也要在更多的比賽擔任主審，就算我們不加入挑戰制度，也可以讓那些優秀的人擔任主審，這肯定對棒球有益處」。

至於賽揚強投薛茲爾（Max Scherzer）認為，「大聯盟主審已經是業界頂尖的一群人，聯盟該做的是把表現特別差的幾位主審降到小聯盟，類似一般球員的升降制度」。

關鍵字： MLB棒球

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