電子好球帶何時實施？　大聯盟主席：等全面測試完

▲ 大聯盟主席曼弗瑞(Rob Manfred)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

大聯盟主席曼弗瑞(Rob Manfred)在今年5月受訪時稱電子好球帶判斷系統(ABS),在大聯盟中可能會以挑戰系統的形式引入,每隊每場可以向ABS提出投球挑戰3次,這個系統已經在多個小聯盟層級使用,包括3A,而曼弗瑞今天則表示目前ABS在全面實施之前還要經過一些精密測試。

ABS is coming.

But how will fans be able to tune and watch to know how well it works?



Rob Manfred, Tony Clark met with BBWAA today to discuss some of the next seismic shifts coming to the game (trading picks? Olympics?!): https://t.co/Nx2lMoPNuP