4盤力退前亞軍貝雷帝尼　球王辛納「義國內戰」險勝晉級第3輪

▲新科球王辛納(Jannik Sinner)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

2024年溫網今(4日)「義大利內戰」,新科球王辛納(Jannik Sinner)在歷經3小時45分鐘的四盤血戰後,以7比6(3)、7比6(4)、2比6、7比6(4)擊敗2021年亞軍貝雷帝尼(Matteo Berrettini),世界球王成功晉級溫網第三輪,對手將是凱茨曼諾維奇(Miomir Kecmanović)。

本場比賽是兩人生涯第二次交手,雙方都展現強大的底線進攻,試圖在多拍來回中率先取得主動權,兩人之間難分高下,但辛納在關鍵時刻逼出貝雷帝尼的反拍失誤,並成功在第二、第四盤落後的情況下奮力反擊,最終辛納就以總盤數3比1擊敗同胞好手,闖進32強。

辛納這場勝利成功在溫網晚上11點門禁前的27分鐘取得,賽後他也將自己職業巡迴賽與義大利同胞過招的戰績提升至14勝0敗。

