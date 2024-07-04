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4盤力退前亞軍貝雷帝尼　球王辛納「義國內戰」險勝晉級第3輪

▲新科球王辛納（Jannik Sinner）。（圖／達志影像／美聯社）

▲新科球王辛納（Jannik Sinner）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

2024年溫網今（4日）「義大利內戰」，新科球王辛納（Jannik Sinner）在歷經3小時45分鐘的四盤血戰後，以7比6（3）、7比6（4）、2比6、7比6（4）擊敗2021年亞軍貝雷帝尼（Matteo Berrettini），世界球王成功晉級溫網第三輪，對手將是凱茨曼諾維奇（Miomir Kecmanović）。

本場比賽是兩人生涯第二次交手，雙方都展現強大的底線進攻，試圖在多拍來回中率先取得主動權，兩人之間難分高下，但辛納在關鍵時刻逼出貝雷帝尼的反拍失誤，並成功在第二、第四盤落後的情況下奮力反擊，最終辛納就以總盤數3比1擊敗同胞好手，闖進32強。

辛納這場勝利成功在溫網晚上11點門禁前的27分鐘取得，賽後他也將自己職業巡迴賽與義大利同胞過招的戰績提升至14勝0敗。

「首先，我們是非常好的朋友，我們一起參加了戴維斯杯、一起訓練，因此在這樣一個重要的比賽中第二輪就對決顯得非常困難」，隨後辛納也坦言溫網前亞軍貝雷帝尼是草地專家，自己在比賽過程中有點幸運，」今天的比賽水準非常高，在三個搶七局中我有一點運氣，今天我接受這個結果，我感到非常滿意」。

貝雷帝尼在2019年至2022年間大部分時間都保持義大利排名第一的男單選手，於2021年打入溫布頓決賽。2022年6月，這位八次巡迴賽冠軍跌出前十名，兩週後辛納就超越了他，成為義大利新一哥。

去年辛納打進溫網4強，後來敗給喬科維奇（Novak Djokovic），目前辛納正在追逐他生涯第二座大滿貫冠軍和年度領先的第五個冠軍。下一輪他將迎戰塞爾維亞好手凱茲曼諾維奇，後者在第二輪五盤大戰中擊敗27號種子、荷蘭一哥格里克斯普爾（Tallon Griekspoor）。

關鍵字： ATP溫網辛納

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