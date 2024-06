姆巴佩變面具俠！復出踢進歐國盃首球　主帥曝他面臨的挑戰

▲姆巴佩(Kylian Mbappe)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

歐洲國家盃小組賽迎來尾聲,D組最終戰由法國對上波蘭,法國當家球星姆巴佩(Kylian Mbappe)本戰頭戴面具出賽,在下半場第56分鐘成功罰進點球,達成生涯歐國盃首度進球的個人紀錄,但他賽後也提到面具給他帶來的影響,坦言感到不適。

在對戰奧地利受傷的8天後,姆巴佩今天(26日)傷癒復出戴著面具出賽,成功踢進罰球幫助法國先馳得點,也收下生涯在歐洲盃的第1球。波蘭方面則是靠著一哥萊萬多夫斯基(Robert Lewandowski)在第79分鐘操刀罰球,球應聲破網,最終兩隊1比1打平。

"I think we can be proud of ourselves."

"We showed we are also a team that can compete against the best ones."



- Captain Robert Lewandowski, who scored the equalizer from the spot in ????????Poland's 1-1 draw with ????????France#EURO2024 @OfPolski @ScoutingPolska @_BarcaInfo @FCBarcacom pic.twitter.com/56zXHoB69L