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姆巴佩變面具俠！復出踢進歐國盃首球　主帥曝他面臨的挑戰

▲姆巴佩（Kylian Mbappe）。（圖／達志影像／美聯社）

▲姆巴佩（Kylian Mbappe）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

歐洲國家盃小組賽迎來尾聲，D組最終戰由法國對上波蘭，法國當家球星姆巴佩（Kylian Mbappe）本戰頭戴面具出賽，在下半場第56分鐘成功罰進點球，達成生涯歐國盃首度進球的個人紀錄，但他賽後也提到面具給他帶來的影響，坦言感到不適。

在對戰奧地利受傷的8天後，姆巴佩今天（26日）傷癒復出戴著面具出賽，成功踢進罰球幫助法國先馳得點，也收下生涯在歐洲盃的第1球。波蘭方面則是靠著一哥萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）在第79分鐘操刀罰球，球應聲破網，最終兩隊1比1打平。

「姆巴佩的視力會因為面具而受到限制，在多特蒙德炎熱的天氣也存在其他問題。」法國主帥德尚（Didier Deschamps）賽前表示。

賽後德尚受訪時也跟記者透露姆巴佩內心的真實想法，「他自認戴著面具的腳感很好，他也正在習慣中，但是當他出汗時，汗水就會黏在他的眼睛裡，他需要不斷擦拭眼睛，這給他帶來麻煩。」

在同時間開踢的另一場比賽中，奧地利以3比2擊敗荷蘭。法國小組賽第1場險勝奧地利，隨後與荷蘭、波蘭打平，以1勝2和，D組第2晉級16強。至於奧地利獲得2勝1敗，爆冷以分組第1前進16強。

關鍵字： 歐洲國家盃足球法國波蘭姆巴佩

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