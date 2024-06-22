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球王辛納連3戰血戰3盤　力退地主史卓夫晉級哈雷賽4強

▲辛納（Jannik Sinner）。（圖／達志影像／美聯社）

▲辛納（Jannik Sinner）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

義大利新科球王辛納（Jannik Sinner）在今天（22日）凌晨出戰德國哈雷男網賽8強，在鏖戰2小時30分鐘後，辛納以6比2、6比7（1）、7比6（3）力退地主好手史卓夫 （Jan Struff），義大利球王順利晉級4強，將和中國一哥張之臻爭奪決賽門票。

首盤3比2時，辛納靠著史卓夫上網回擊失誤，成功把握第四個破發點完成破發，延續氣勢的他一口氣連下三局，以6比2搶下第一盤。次盤雙方展現了強大的保發能力，都保住了各自前6個發球局，在搶7中史卓夫一鼓作氣取得4比0遙遙領先，隨後就以7比1拿下第二盤，扳回一城。

決勝盤2比2時，辛納兩記雙發失誤讓史卓夫創造他本場比賽第一個破發點，但辛納及時回穩成功保發，雙方戰至6比6後迎來搶7，搶7大戰辛納先聲奪人，靠著史卓夫反拍失誤取得4比2領先，最後就以7比3拿下搶7，收下勝利。

儘管史卓夫本戰強轟18記ACE球，並且在18個被破發點中化解其中16個，仍不足以爆出冷門，最終吞下對戰3連敗，「這是場非常艱難的比賽。」賽後辛納坦言，自己其實第2、3盤擁有許多機會，但都沒能把握住，「我這幾天的比賽都打很久，像這場就在草地激戰兩個半小時，還好我拚出精彩的網球。」

辛納四強對手將是中國名將張之臻，在八強比賽中，張之臻以6比4、4比6、7比5三盤擊敗美國好手尤班克斯（Christopher Eubanks）。

關鍵字： 辛納史卓夫哈雷男網賽

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