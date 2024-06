球王辛納連3戰血戰3盤　力退地主史卓夫晉級哈雷賽4強

▲辛納(Jannik Sinner)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

義大利新科球王辛納(Jannik Sinner)在今天(22日)凌晨出戰德國哈雷男網賽8強,在鏖戰2小時30分鐘後,辛納以6比2、6比7(1)、7比6(3)力退地主好手史卓夫 (Jan Struff),義大利球王順利晉級4強,將和中國一哥張之臻爭奪決賽門票。

???????????????????? SINNER @janniksin pushed all the way by Struff 6-2 6-7(1) 7-6(3) to reach the semi-finals in Halle!@ATPHalle | #TerraWortmannOpen | Mathias Schulz pic.twitter.com/lSMdymGZaX