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生涯最慘一役！　今永昇太3局挨3轟狂失10分黯然吞敗

▲今永昇太。（圖／達志影像／美聯社）

▲今永昇太。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

芝加哥小熊今天（22日）主場迎戰紐約大都會，小熊先發左投今永昇太今天迎來生涯最慘一役，先發3局遭大都會打線狂敲11支安打包含3轟、單場狂失10分，其中投球局為生涯新低，被安打、全壘打數和失分則為生涯單場新高，小熊終場就以1比11不敵大都會，今永苦吞本季第2敗（7勝）。

1局上半，大都會攻佔1、2壘後，明星外野手馬丁尼茲（J.D. Martinez）咬中今永昇太一顆92英里的內角速球，一棒扛向中外野大牆形成三分砲。2局上今永昇太再遭狙擊，阿瓦瑞茲（Francisco Alvarez）與尼莫（Brandon Nimmo）分別擊出中外野陽春砲和左外野2分全壘打，2局打完大都會6比1領先。

3局上半，大都會「小鷹俠」伊格列夏斯（Jose Iglesias）在得點圈有人時再補上一支安打，打回球隊第7分。4上今永昇太還是沒能壓制大都會打線，連續被敲3支安打丟掉一分後，小熊派上韋斯內斯基（Hayden Wesneski）登板救援，但他沒能及時止血，投出2次保送外加被敲1支安打後再掉3分，其中2分算在今永昇太頭上，4局打完大都會11比1領先，直至最後。終場大都會就以十分差奪下勝利，賞給今永昇太本季第2敗。

「有時候投出100％的實力是不夠的，我需要想出一些特別的方法來解決這個問題才行，」今永昇太賽後受訪時說道。總教練總教練康索（Craig Counsell）也表示會持續關注今永昇太投球狀況，「從更遠大的角度來看，我們會繼續關注這場比賽發生的問題」。

關鍵字： MLB芝加哥小熊紐約大都會今永昇太

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