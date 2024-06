生涯最慘一役！　今永昇太3局挨3轟狂失10分黯然吞敗

▲今永昇太。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

芝加哥小熊今天(22日)主場迎戰紐約大都會,小熊先發左投今永昇太今天迎來生涯最慘一役,先發3局遭大都會打線狂敲11支安打包含3轟、單場狂失10分,其中投球局為生涯新低,被安打、全壘打數和失分則為生涯單場新高,小熊終場就以1比11不敵大都會,今永苦吞本季第2敗(7勝)。

