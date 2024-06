突破超強守護神蘇亞雷斯　費城人9下連敲4安再見安逆轉勝教士

THE FIGHTINS BABY pic.twitter.com/gg0yoYRwZU

實習記者李立祥/綜合報導

費城人前一場以9比2取勝教士,今天(19日)兩隊打得辛苦,費城人直到第9局連敲4安,突破教士守護神蘇亞雷斯(Robert Suarez),以再見安打向教士說再見,以4比3拿到2連勝。

費城人派出王牌投手諾拉(Aaron Nola)先發,開局連續解決13名打者,展現十足壓制力,隊友馬許(Brandon Marsh)也在4局下敲出適時安打,幫助費城人先馳得點。

6局上諾拉遭遇亂流,先對教士佩洛塔(David Peralta)投出保送,又被下一棒的坎普薩諾(Luis Campusano)敲出2分砲逆轉,之後被韋德(Tyler Wade)敲安上壘,後續因飛球推進至二壘,又靠著普洛法(Jurickson Profar)敲安得下教士本場第3分。

8下費城人靠著舒瓦柏(Kyle Schwarber)陽春砲,將比分追至2比3,教士也讓守護神蘇亞雷斯提早上班,他也順利解決下一棒。

蘇亞雷斯9局下仍然待在場上,不過他先被哈波(Bryce Harper)、波姆(Alec Bohm)、史托特(Bryson Stott)接連敲安攻下追平分,又被卡斯提拉諾(Nick Castellanos)敲出再見安打,費城人險勝。

June Kyle Schwarber is a different type of beast pic.twitter.com/s6ka1jbYit