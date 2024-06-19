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突破超強守護神蘇亞雷斯　費城人9下連敲4安再見安逆轉勝教士

實習記者李立祥／綜合報導

費城人前一場以9比2取勝教士，今天（19日）兩隊打得辛苦，費城人直到第9局連敲4安，突破教士守護神蘇亞雷斯（Robert Suarez），以再見安打向教士說再見，以4比3拿到2連勝。

費城人派出王牌投手諾拉（Aaron Nola）先發，開局連續解決13名打者，展現十足壓制力，隊友馬許（Brandon Marsh）也在4局下敲出適時安打，幫助費城人先馳得點。

6局上諾拉遭遇亂流，先對教士佩洛塔（David Peralta）投出保送，又被下一棒的坎普薩諾（Luis Campusano）敲出2分砲逆轉，之後被韋德（Tyler Wade）敲安上壘，後續因飛球推進至二壘，又靠著普洛法（Jurickson Profar）敲安得下教士本場第3分。

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8下費城人靠著舒瓦柏（Kyle Schwarber）陽春砲，將比分追至2比3，教士也讓守護神蘇亞雷斯提早上班，他也順利解決下一棒。

蘇亞雷斯9局下仍然待在場上，不過他先被哈波（Bryce Harper）、波姆（Alec Bohm）、史托特（Bryson Stott）接連敲安攻下追平分，又被卡斯提拉諾（Nick Castellanos）敲出再見安打，費城人險勝。

敲出再見安打的卡斯提拉諾表示，「當我們的中心打線即將上場，並且我們只落後1分時，我們就有希望，向哈波致敬，他讓這局有好的開始。」

卡斯提拉諾本季打擊三圍只有0.219／0.275／0.371，攻擊指數更是新人年以來最低的0.646，但他本季的再見安打已經3支，領先全聯盟。「你知道，我這賽季並不理想。」卡斯特拉諾表示，「但能在球隊需要的時候挺身而出，感覺真好。」

蘇亞雷斯在今年賽前106場出賽（包括季後賽），從未單場被擊出超過2支安打，但費城人今天在第9局連續4位打者擊出安打，並在蘇亞雷斯手上得到2分，已經與蘇亞雷斯前29.1局的所有失分一樣多。哈波表示，「他真的很出色，所以能夠像我們這樣早早擊到球，擊出幾支安打並贏得比賽實在是太重要了。」

卡斯提拉諾補充說道，「我們是一支非常好的球隊，要想擊敗我們，你必須完成27個出局數。」

蘇亞雷斯在9局下投了7球，就被打4支安打、失2分，吞下本季第1場救援失敗與本季首敗，防禦率從0.61上升到1.21。

▲卡斯提拉諾（Nick Castellanos）敲出再見安打。（圖／達志影像／美聯社）

▲卡斯提拉諾（Nick Castellanos）敲出再見安打。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： MLB棒球費城人教士逆轉再見安打

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