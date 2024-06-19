大聯盟傳奇名人堂球星梅斯過世 　享耆壽93歲

▲巨人小熊賽前對梅斯（Willie Mays）致意。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

棒壇一大憾事！MLB舊金山巨人隊傳奇選手、名人堂球星梅斯（Willie Mays），在今天（19日）傳出離世的訊息，享耆壽93歲，大聯盟跟巨人官方都有發表聲明，悼念這位傳奇球星。

We are heartbroken to learn of the passing of Hall of Famer Willie Mays, one of the most exciting all-around players in the history of our sport.



Mays was a two-time MVP, 24-time All-Star, 12-time Gold Glove Award winner, and a recipient of the Presidential Medal of Freedom.



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梅斯的兒子表示，「我的父親在親人的陪伴下安詳地去世了，我衷心感謝你們多年來對他所表現出堅定不移的愛戴，你們是他生命中的動力。」

梅斯的死訊傳出後，大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）也發表談話，讚揚梅斯的傳奇生涯，「全大聯盟都在悼念梅斯的逝世，我們聚集在這座他開創無與倫比職業生涯和傳奇故事的球場。梅斯職業生涯從黑人聯盟的伯明翰黑男爵隊開始，一直到歷史悠久的巨人隊，他在紐約和舊金山的表現，激勵了無數球員和球迷，讓棒球真正成為我們的國民運動。」

24-time All-Star, 12-time Gold Glover, 2-time MVP, World Series champion, Hall of Famer.



MLB Network mourns the passing of one of our game’s most iconic figures, Willie Mays. pic.twitter.com/gQLCnbm2lN — MLB Network (@MLBNetwork) June 19, 2024

「因為梅斯，我愛上了棒球，就這麼簡單，」舊金山巨人隊總裁兼執行長貝爾（Larry Baer）說道。 「我的童年就是和父親一起去燭台球場，看著梅斯以優雅和終極的運動能力在球場表現，在過去的30年裡，與梅斯一起工作，親眼目睹他對生活的熱情以及對年輕球員和孩子們的無拘無束的熱情，一直是我一生的樂趣之一。」

梅斯於1951年升上大聯盟，在他的第一個賽季就被評為國家聯盟年度最佳新秀，他生涯大部分時間都效力巨人隊（1951年–1952，1954–1972)。獲得2次國聯MVP、入選24次全明星、12座金手套，生涯敲出660支全壘打排名史上第6、得分2068排名第7、打點1909分排名第12、安打3293支排第13，梅斯在1954年拿到世界大賽冠軍，被公認是史上最全能的球星，棒球史上數一數二的中外野手。