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前統一獅打擊教練柏安力車禍中喪生　享壽61歲

▲統一獅隊外籍打擊教練柏安力。（圖／記者陳立勳攝）

▲統一獅隊前外籍打擊教練柏安力。（圖／記者陳立勳攝）

實習記者胡冠辰／綜合報導

體壇一大憾事！前MLB球員、2016年中華職棒統一獅隊打擊教練柏安力（Michael Brumley）在昨天（16日）一場車禍中喪生，享壽61歲，消息一出棒球界引發一陣哀悼，眾多球隊、球員紛紛在社交媒體上撰文表示遺憾。

根據《ESPN》報導，這起車禍發生在密西西比州。消息傳開後引發眾多人士不捨，其中現亞特蘭大勇士隊三壘手萊利（Austin Riley）將柏安力視為他一生中最有影響力的導師之一，「今天凌晨2點30分左右我收到這條訊息，從那時起我就起床了，」萊利在今天對戰坦帕灣光芒賽後向記者說道，「在我的棒球生涯中，很少有人能成為我的榜樣，我的父親是第一，柏安力則是第二，我為他的家人、他的孩子以及他身邊的每個人感到難過。」

萊利在今天比賽第八局中轟出追平比數的兩分全壘打，向柏安力這位恩師致敬。他也表示自己上周還跟柏安力一起工作過，一切發生的太突然了，「我定期與他工作與交談，」萊利說道。「從精神角度來看，未來將會很艱難，我只能更加努力的祈禱並依靠上帝，一切都在他的手中。」

同時，MLB西雅圖水手隊也向柏安力致敬，柏安力曾在1990年為水手效力，後來擔任教練四個賽季（2010年至2013年）。水手在社交媒體上說道，「我們對前水手隊球員兼教練柏安力的去世感到悲傷，我們的心與他的家人、朋友和親人同在，柏安力對球場、我們組織和整個棒球界的影響是一代代球員都能感受到的」。

柏安力是1983年波士頓紅襪隊的第二輪新秀，4年後，1987年在芝加哥小熊隊首次在大聯盟亮相，隨後效力於底特律老虎隊（1989）、水手隊、紅襪隊（1991-92）、休士頓太空人隊（1993、1995）和奧克蘭運動家隊（1994），在大聯盟出賽295場，打擊率為0.206，敲出3發全壘打外加38分打點。

他在2014年擔任小熊隊教練，並在遊騎兵隊（2005 年至 2007 年）、洛杉磯道奇隊（2009 年）擔任小聯盟教練，2016年擔任中華職棒統一獅隊打擊教練，2018年到2020年擔任富邦悍將客座打擊教練，他的兒子羅根（Logan Brumley）在2019年到2021年在富邦悍將擔任打擊教練。

關鍵字： 中華職棒統一獅柏安力

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