前統一獅打擊教練柏安力車禍中喪生　享壽61歲

體壇一大憾事!前MLB球員、2016年中華職棒統一獅隊打擊教練柏安力(Michael Brumley)在昨天(16日)一場車禍中喪生,享壽61歲,消息一出棒球界引發一陣哀悼,眾多球隊、球員紛紛在社交媒體上撰文表示遺憾。

“There are very few people that have been role models in my baseball career. My dad is number one and Mike Brumley is number two.”



Austin Riley comments on former Braves hitting instructor Mike Brumley, who was killed in a car accident on Saturday. pic.twitter.com/kJ76TT2l2F
June 16, 2024

根據《ESPN》報導,這起車禍發生在密西西比州。消息傳開後引發眾多人士不捨,其中現亞特蘭大勇士隊三壘手萊利(Austin Riley)將柏安力視為他一生中最有影響力的導師之一,「今天凌晨2點30分左右我收到這條訊息,從那時起我就起床了,」萊利在今天對戰坦帕灣光芒賽後向記者說道,「在我的棒球生涯中,很少有人能成為我的榜樣,我的父親是第一,柏安力則是第二,我為他的家人、他的孩子以及他身邊的每個人感到難過。」

THIRD GAME OF THE SERIES, THIRD HOMER FOR RILEY!



: https://t.co/DZR0ZYbjhX pic.twitter.com/v6tgYoUnvR — Atlanta Braves (@Braves) June 16, 2024

萊利在今天比賽第八局中轟出追平比數的兩分全壘打,向柏安力這位恩師致敬。他也表示自己上周還跟柏安力一起工作過,一切發生的太突然了,「我定期與他工作與交談,」萊利說道。「從精神角度來看,未來將會很艱難,我只能更加努力的祈禱並依靠上帝,一切都在他的手中。」

同時,MLB西雅圖水手隊也向柏安力致敬,柏安力曾在1990年為水手效力,後來擔任教練四個賽季(2010年至2013年)。水手在社交媒體上說道,「我們對前水手隊球員兼教練柏安力的去世感到悲傷,我們的心與他的家人、朋友和親人同在,柏安力對球場、我們組織和整個棒球界的影響是一代代球員都能感受到的」。

We are saddened by the passing of former Mariners player and coach, Mike Brumley. Our hearts go out to his family, friends and loved ones.



Mike’s impact on the field, in our organization and across baseball, was felt by generations of players pic.twitter.com/AgsDXtW9Tb — Seattle Mariners (@Mariners) June 16, 2024

柏安力是1983年波士頓紅襪隊的第二輪新秀,4年後,1987年在芝加哥小熊隊首次在大聯盟亮相,隨後效力於底特律老虎隊(1989)、水手隊、紅襪隊(1991-92)、休士頓太空人隊(1993、1995)和奧克蘭運動家隊(1994),在大聯盟出賽295場,打擊率為0.206,敲出3發全壘打外加38分打點。

他在2014年擔任小熊隊教練,並在遊騎兵隊(2005 年至 2007 年)、洛杉磯道奇隊(2009 年)擔任小聯盟教練,2016年擔任中華職棒統一獅隊打擊教練,2018年到2020年擔任富邦悍將客座打擊教練,他的兒子羅根(Logan Brumley)在2019年到2021年在富邦悍將擔任打擊教練。