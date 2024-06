湖人還有機會？老鷹可能送走兩後場明星　洛城記者爆詹皇恐離隊

▲湖人詹姆斯。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

老鷹今年以3%的機率抽中狀元籤,預料將重整陣容。《The Ringer》創辦人西蒙斯(Bill Simmons)披露,他從一些互不認識的消息來源口中得知,亞特蘭大可能會考慮「同時送走」後場明星組合楊恩(Trae Young)與莫瑞(Dejounte Murray),這兩人都是湖人十分感興趣的補強目標,洛城是否會再次展開行動引起關注。

西蒙斯表示,「有些人似乎認為這兩人都會被交易,這是我聽到的事情,從不認識彼此但知道情況的不同人士口中得知。老鷹可能會說,『你知道嗎?我們擁有第1順位選秀權,原本的陣容並沒有達到預期,我們只打進分區決賽1次,讓我們打掉重練吧。」

值得一提的是,2022年夏天從馬刺來到老鷹的全明星後衛莫瑞,由於與一哥楊恩始終不來電,已多次捲入交易傳聞,湖人今年季中也曾嘗試網羅他,但最後無疾而終。

楊恩則在今年2、3月時被洛城記者布哈(Jovan Buha)點名,是紫金大軍第3巨頭頭號人選,不過隨著他離開「詹皇幫」轉到另一家經紀公司《CAA Sports》,布哈今年5月中更新消息,湖人的頭號引援目標已經變成騎士「蜘蛛人」米歇爾(Donovan Mitchell)。

湖人今夏有多個待解難題,包括找尋新任主帥,他們才剛被康乃狄克大學名帥赫爾利(Dan Hurley)打槍;雖握有3枚可交易的首輪籤,想交易來第3巨頭卻不容易,目前有很多不確定因素,布哈保守推估,洛城今夏可能更傾向於升級輔助陣容,而不是選擇3巨頭模式。

