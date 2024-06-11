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湖人還有機會？老鷹可能送走兩後場明星　洛城記者爆詹皇恐離隊

▲▼湖人詹姆斯、戴維斯，金塊約基奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

老鷹今年以3%的機率抽中狀元籤，預料將重整陣容。《The Ringer》創辦人西蒙斯(Bill Simmons)披露，他從一些互不認識的消息來源口中得知，亞特蘭大可能會考慮「同時送走」後場明星組合楊恩(Trae Young)與莫瑞(Dejounte Murray)，這兩人都是湖人十分感興趣的補強目標，洛城是否會再次展開行動引起關注。

▲▼湖人詹姆斯、老鷹楊恩。（圖／CFP）

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▲湖人詹姆斯、老鷹楊恩。（圖／CFP）

西蒙斯表示，「有些人似乎認為這兩人都會被交易，這是我聽到的事情，從不認識彼此但知道情況的不同人士口中得知。老鷹可能會說，『你知道嗎？我們擁有第1順位選秀權，原本的陣容並沒有達到預期，我們只打進分區決賽1次，讓我們打掉重練吧。」

▲▼老鷹莫瑞。（圖／VCG）

▲老鷹莫瑞。（圖／VCG）

值得一提的是，2022年夏天從馬刺來到老鷹的全明星後衛莫瑞，由於與一哥楊恩始終不來電，已多次捲入交易傳聞，湖人今年季中也曾嘗試網羅他，但最後無疾而終。

楊恩則在今年2、3月時被洛城記者布哈(Jovan Buha)點名，是紫金大軍第3巨頭頭號人選，不過隨著他離開「詹皇幫」轉到另一家經紀公司《CAA Sports》，布哈今年5月中更新消息，湖人的頭號引援目標已經變成騎士「蜘蛛人」米歇爾(Donovan Mitchell)。

▲湖人詹姆斯。（圖／CFP）

▲湖人詹姆斯。（圖／CFP）

湖人今夏有多個待解難題，包括找尋新任主帥，他們才剛被康乃狄克大學名帥赫爾利(Dan Hurley)打槍；雖握有3枚可交易的首輪籤，想交易來第3巨頭卻不容易，目前有很多不確定因素，布哈保守推估，洛城今夏可能更傾向於升級輔助陣容，而不是選擇3巨頭模式。

天王詹姆斯(LeBron James)的經紀人保羅(Rich Paul)已明確表示，詹皇今夏將投身自由市場，也就是他不會執行價值5140萬美元的球員選項。湖人至今無法確定新任教頭人選，補強計劃也尚未明朗，湖人記者歐文(Anthony Irwin)悲觀表示，「只是個猜測，但這是這個休賽季，我第一次覺得詹姆斯可能會離隊，目前情況不樂觀。」

關鍵字： NBA湖人詹姆斯詹皇老鷹楊恩莫瑞

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