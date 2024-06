哈登「生涯唯一戒指」要來了！　目睹女友接捧花呆愣原地

記者張靖榕/綜合報導

NBA快艇球星哈登(James Harden)今年季後賽首輪提早放暑假後,近日與女友參加一場婚禮,沒想到婚禮上新娘捧花丟得又直又準,彷彿是在把球傳給哈登的女友,當看到女友接到捧花那一瞬間,哈登瞪大了眼睛,一臉不可置信。

▲哈登看到接到捧花的人竟是自己的女友,不敢相信好日子要結束了。(圖/翻攝X)



婚禮上接到捧花的女生,代表就是下一個會傳出喜事的人,而NBA「情場浪子」哈登是個徹頭徹尾派對咖,從未表達「玩夠了」的心態轉變,這次與女友參加婚禮,卻遇到女友意外接到捧花,讓他瞬間驚呆,頓時感到千萬斤的壓力降落在他的肩頭,就連女友開心擁抱,他也只是像個木頭一樣呆愣原地。

短短不到10秒的影片曝光後,網友紛紛留言,「那老兄認真怕爆,我笑死」、「他的表情有夠經典」、「終於要戴上生涯中的第一枚戒指了」。

James Harden’s gf caught the bouquet at the wedding.



Peep his reaction (h/t lyfeofthelitty/TT) pic.twitter.com/6FsV9d7f8r