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哈登「生涯唯一戒指」要來了！　目睹女友接捧花呆愣原地

記者張靖榕／綜合報導

NBA快艇球星哈登（James Harden）今年季後賽首輪提早放暑假後，近日與女友參加一場婚禮，沒想到婚禮上新娘捧花丟得又直又準，彷彿是在把球傳給哈登的女友，當看到女友接到捧花那一瞬間，哈登瞪大了眼睛，一臉不可置信。

▲哈登看到接到捧花的人竟是自己的女友，不敢相信好日子要結束了。（圖／翻攝X）

▲哈登看到接到捧花的人竟是自己的女友，不敢相信好日子要結束了。（圖／翻攝X）

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婚禮上接到捧花的女生，代表就是下一個會傳出喜事的人，而NBA「情場浪子」哈登是個徹頭徹尾派對咖，從未表達「玩夠了」的心態轉變，這次與女友參加婚禮，卻遇到女友意外接到捧花，讓他瞬間驚呆，頓時感到千萬斤的壓力降落在他的肩頭，就連女友開心擁抱，他也只是像個木頭一樣呆愣原地。

短短不到10秒的影片曝光後，網友紛紛留言，「那老兄認真怕爆，我笑死」、「他的表情有夠經典」、「終於要戴上生涯中的第一枚戒指了」。

關鍵字： 影音NBA快艇James Harden

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