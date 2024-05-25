挨1拳回敬準絕殺！唐西奇嗆爆戈貝爾　「你根本他X的守不住我」

Luka Dončić to Rudy Gobert after his game winning three:



“Motherf*cker! You can’t f*cking guard me”



TOUGH. pic.twitter.com/juDF6VKwYv — Landon Thomas (@sixfivelando) May 25, 2024

記者游郁香／綜合報導

獨行俠「金童」唐西奇(Luka Doncic)生涯第2度打進西區冠軍賽，G2一度落後給灰狼18分，他上半場還被4屆最佳防守球員戈貝爾(Rudy Gobert)一拳打中腹部，不過他讓對方付出慘痛代價，終場前3.1秒，他以高超的運球技巧晃開戈貝爾後砍進準絕殺，他對著戈貝爾狂嗆，「X的！你根本他X的守不住我！」

This angle of Luka Doncic’s game winner over Rudy Gobert in Game 2



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唐西奇在本季年度MVP票選中名列第3，排在他前面的約基奇(Nikola Jokic)、「SGA」吉爾吉斯-亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)都已被淘汰出局，這位達拉斯「金童」在西區冠軍賽連2場轟破30分，G2飆出32分、13助攻和10籃板的大三元數據。

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▲獨行俠唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

這已經是唐西奇近5場季後賽第4度完成大三元，他加入張伯倫(Wilt Chamberlain)、魔術強森(Magic Johnson)和約基奇的行列，成為史上「唯4」達成此紀錄的球員。

Rudy Gobert appears to hit Luka Doncic in the stomach as he tries to get the ball pic.twitter.com/CjoaHWDALu — ClutchPoints (@ClutchPoints) May 25, 2024

更重要的是，唐西奇率獨行俠在G2完成18分大逆轉，他第3節獨攬11分，決勝節最後3.1秒，在球隊2分落後之下，他面對4屆最佳防守球員戈貝爾的防守，不慌不忙連續換手運球後，在戈貝爾面前砍進致勝後撤三分，隨後他在戈貝爾身後狂嗆，「X的！你根本他X的守不住我！」

▲獨行俠唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

值得一提的是，戈貝爾上半場曾在唐西奇搶下籃板後，1拳打向這位斯洛維尼亞金童的腹部，讓唐西奇非常火大，不過唐西奇在比賽終了前讓對方付出慘痛代價；繼季後賽次輪屢次被3屆年度MVP約基奇狂虐，戈貝爾這一戰又成了「金童」砍神奇逆轉三分的「受害者」。

Luka Dončić to Timberwolves fans:



“Yeah! Go home b*tch!” pic.twitter.com/4oHJiRDLth — Landon Thomas (@sixfivelando) May 25, 2024

除了怒嗆出拳攻擊自己的戈貝爾，唐西奇也對著灰狼主場球迷怒吼，「滾回家吧，婊子！」

▼NBA季後賽5月25日戰況。（圖／記者游郁香製）

獨行俠現在取得2勝0敗優勢，G3、G4將回到主場應戰；根據統計，歷史上在分區冠軍賽取得2比0領先的隊伍，最終有9成機率(58勝6敗)晉級。

▲獨行俠唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）