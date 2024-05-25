運動雲

>

挨1拳回敬準絕殺！唐西奇嗆爆戈貝爾　「你根本他X的守不住我」

記者游郁香／綜合報導

獨行俠「金童」唐西奇(Luka Doncic)生涯第2度打進西區冠軍賽，G2一度落後給灰狼18分，他上半場還被4屆最佳防守球員戈貝爾(Rudy Gobert)一拳打中腹部，不過他讓對方付出慘痛代價，終場前3.1秒，他以高超的運球技巧晃開戈貝爾後砍進準絕殺，他對著戈貝爾狂嗆，「X的！你根本他X的守不住我！」

唐西奇在本季年度MVP票選中名列第3，排在他前面的約基奇(Nikola Jokic)、「SGA」吉爾吉斯-亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)都已被淘汰出局，這位達拉斯「金童」在西區冠軍賽連2場轟破30分，G2飆出32分、13助攻和10籃板的大三元數據。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼獨行俠唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

這已經是唐西奇近5場季後賽第4度完成大三元，他加入張伯倫(Wilt Chamberlain)、魔術強森(Magic Johnson)和約基奇的行列，成為史上「唯4」達成此紀錄的球員。

更重要的是，唐西奇率獨行俠在G2完成18分大逆轉，他第3節獨攬11分，決勝節最後3.1秒，在球隊2分落後之下，他面對4屆最佳防守球員戈貝爾的防守，不慌不忙連續換手運球後，在戈貝爾面前砍進致勝後撤三分，隨後他在戈貝爾身後狂嗆，「X的！你根本他X的守不住我！」

▲▼獨行俠唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

值得一提的是，戈貝爾上半場曾在唐西奇搶下籃板後，1拳打向這位斯洛維尼亞金童的腹部，讓唐西奇非常火大，不過唐西奇在比賽終了前讓對方付出慘痛代價；繼季後賽次輪屢次被3屆年度MVP約基奇狂虐，戈貝爾這一戰又成了「金童」砍神奇逆轉三分的「受害者」。

除了怒嗆出拳攻擊自己的戈貝爾，唐西奇也對著灰狼主場球迷怒吼，「滾回家吧，婊子！」

▼NBA季後賽5月25日戰況。（圖／記者游郁香製）

▲▼NBA季後賽5月25日戰況。（圖／記者游郁香製）

獨行俠現在取得2勝0敗優勢，G3、G4將回到主場應戰；根據統計，歷史上在分區冠軍賽取得2比0領先的隊伍，最終有9成機率(58勝6敗)晉級。

▲▼獨行俠唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA獨行俠唐西奇灰狼戈貝爾

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

林岳平、平野惠一相繼抗議　統一戰兄弟兩度暫停！聯盟說明規則

林岳平、平野惠一相繼抗議　統一戰兄弟兩度暫停！聯盟說明規則

勇士重聚KD交易方案曝　美媒：可獲得的最佳引援是英格雷

勇士重聚KD交易方案曝　美媒：可獲得的最佳引援是英格雷

蟻人表現暴跌！場邊戴氧氣面罩　美記：期待他是下個喬丹很無知

蟻人表現暴跌！場邊戴氧氣面罩　美記：期待他是下個喬丹很無知

王柏融打擊動作「有怪怪」　富邦日籍打教點出差異

王柏融打擊動作「有怪怪」　富邦日籍打教點出差異

溜馬少主哈利伯頓舊傷復發　塞爾提克穩了？連3對手一哥倒下

溜馬少主哈利伯頓舊傷復發　塞爾提克穩了？連3對手一哥倒下

領航猿首勝後變陣吞敗　主帥認為沒問題只是對手「太準」

領航猿首勝後變陣吞敗　主帥認為沒問題只是對手「太準」

攻城獅搶重要客場勝　艾夫伯透露：前一次打季後賽就奪冠

攻城獅搶重要客場勝　艾夫伯透露：前一次打季後賽就奪冠

WBC霹靂舞亞洲決賽桃園廝殺！台灣好手勇奪佳績

WBC霹靂舞亞洲決賽桃園廝殺！台灣好手勇奪佳績

小野寺優質先發「不夠耐投」　洪總點出攻破富藍戈關鍵

小野寺優質先發「不夠耐投」　洪總點出攻破富藍戈關鍵

大專院校定向越野排名賽爆滿選手參賽！國防大學持續締佳績

大專院校定向越野排名賽爆滿選手參賽！國防大學持續締佳績

外銷日本蒲燒鰻魚 買4再送4鯛魚排

熱門新聞

林岳平、平野惠一相繼抗議　統一戰兄弟兩度暫停！聯盟說明規則

勇士重聚KD交易方案曝　美媒：可獲得的最佳引援是英格雷

蟻人表現暴跌！場邊戴氧氣面罩　美記：期待他是下個喬丹很無知

王柏融打擊動作「有怪怪」　富邦日籍打教點出差異

溜馬少主哈利伯頓舊傷復發　塞爾提克穩了？連3對手一哥倒下

領航猿首勝後變陣吞敗　主帥認為沒問題只是對手「太準」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1林岳平、平野惠一相繼抗議兩度暫停

2勇士重聚杜蘭特夢幻交易方案曝

3蟻人表現暴跌！場邊戴氧氣面罩

4王柏融動作有怪怪　富邦打教點出

5塞爾提克穩了？連3對手一哥倒下

最新新聞

1領航猿首勝後變陣吞敗　主帥：對手「太準」

2艾夫伯透露：前一次打季後賽就奪冠

3大專院校定向越野排名賽爆滿選手參賽！

4蟻人表現暴跌！場邊戴氧氣面罩

5WBC霹靂舞亞洲決賽桃園廝殺！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

林岳平、平野惠一相繼抗議！　比賽2度暫停...聯盟說明規則

大谷翔平被告知換代打　滿頭問號當場呆愣原地

黃勇傳現身鞠躬道歉！　擁500萬簽約金卻變月光族

大谷翔平雙安加2盜！ 再1盜成就「百轟百盜」

悍將啦啦隊女孩被地震嚇哭！　3韓籍成員用中文為台灣加油

認真勸沒錢別生小孩！　23歲男：要陪伴去養浪浪

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

救護車狂按喇叭！轎車不讓　「跟著換車道阻擋」惹怒路人

《那些年》一下..柯震東驚喜現身引萬人尖叫　黃偉晉.艾薇.曹楊熱門K歌連發
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366