挨1拳回敬準絕殺！唐西奇嗆爆戈貝爾　「你根本他X的守不住我」

Luka Dončić to Rudy Gobert after his game winning three:



“Motherf*cker! You can’t f*cking guard me”



TOUGH. pic.twitter.com/juDF6VKwYv — Landon Thomas (@sixfivelando) May 25, 2024

記者游郁香/綜合報導

獨行俠「金童」唐西奇(Luka Doncic)生涯第2度打進西區冠軍賽,G2一度落後給灰狼18分,他上半場還被4屆最佳防守球員戈貝爾(Rudy Gobert)一拳打中腹部,不過他讓對方付出慘痛代價,終場前3.1秒,他以高超的運球技巧晃開戈貝爾後砍進準絕殺,他對著戈貝爾狂嗆,「X的!你根本他X的守不住我!」

This angle of Luka Doncic’s game winner over Rudy Gobert in Game 2



(via @3swohlman) pic.twitter.com/b3qHbL7amU — ClutchPoints (@ClutchPoints) May 25, 2024

唐西奇在本季年度MVP票選中名列第3,排在他前面的約基奇(Nikola Jokic)、「SGA」吉爾吉斯-亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)都已被淘汰出局,這位達拉斯「金童」在西區冠軍賽連2場轟破30分,G2飆出32分、13助攻和10籃板的大三元數據。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲獨行俠唐西奇。(圖/達志影像/美聯社)

這已經是唐西奇近5場季後賽第4度完成大三元,他加入張伯倫(Wilt Chamberlain)、魔術強森(Magic Johnson)和約基奇的行列,成為史上「唯4」達成此紀錄的球員。

Rudy Gobert appears to hit Luka Doncic in the stomach as he tries to get the ball pic.twitter.com/CjoaHWDALu — ClutchPoints (@ClutchPoints) May 25, 2024

更重要的是,唐西奇率獨行俠在G2完成18分大逆轉,他第3節獨攬11分,決勝節最後3.1秒,在球隊2分落後之下,他面對4屆最佳防守球員戈貝爾的防守,不慌不忙連續換手運球後,在戈貝爾面前砍進致勝後撤三分,隨後他在戈貝爾身後狂嗆,「X的!你根本他X的守不住我!」

▲獨行俠唐西奇。(圖/達志影像/美聯社)

值得一提的是,戈貝爾上半場曾在唐西奇搶下籃板後,1拳打向這位斯洛維尼亞金童的腹部,讓唐西奇非常火大,不過唐西奇在比賽終了前讓對方付出慘痛代價;繼季後賽次輪屢次被3屆年度MVP約基奇狂虐,戈貝爾這一戰又成了「金童」砍神奇逆轉三分的「受害者」。

Luka Dončić to Timberwolves fans:



“Yeah! Go home b*tch!” pic.twitter.com/4oHJiRDLth — Landon Thomas (@sixfivelando) May 25, 2024

除了怒嗆出拳攻擊自己的戈貝爾,唐西奇也對著灰狼主場球迷怒吼,「滾回家吧,婊子!」

▼NBA季後賽5月25日戰況。(圖/記者游郁香製)

獨行俠現在取得2勝0敗優勢,G3、G4將回到主場應戰;根據統計,歷史上在分區冠軍賽取得2比0領先的隊伍,最終有9成機率(58勝6敗)晉級。

▲獨行俠唐西奇。(圖/達志影像/美聯社)