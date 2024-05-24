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納達爾法網「最後一舞」首輪強碰小Z　喬科維奇：我也很期待這場

▲西班牙網球名將納達爾（Rafael Nadal）。（圖／達志影像／美聯社）

▲西班牙網球名將納達爾（Rafael Nadal）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

法網將在台灣時間5月26日火熱開打，今天（24日）籤表正式出爐，眾所矚目的「紅土之王」西班牙蠻牛納達爾（Rafael Nadal）籤表超硬，首輪就要挑戰剛在羅馬大師賽奪冠的德國名將茲韋列夫（Alexander Zverev），而另一位傳奇名將、塞爾維亞世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）也對此發表看法。

目前人在瑞士日內瓦參賽的喬科維奇（Novak Djokovic）在8強戰中以直落二擊敗荷蘭一哥格里克斯普爾（Tallon Griekspoor）後，賽後被記者問到對納達爾首輪抽到茲維列夫的看法時，喬帥也難掩期待的發表回應。

「我已經注意到法網的抽籤和這個首輪對戰，感覺一定很精彩，我也很期待看到這場比賽，這肯定是有趣的對決，茲維列夫現在狀態很好，剛贏得羅馬大師賽冠軍，納達爾也不是我們熟悉的他。這是羅蘭加洛斯（Stade Roland Garros），讓我們拭目以待吧」！

其他首輪焦點戰還包含「英國希望」莫瑞（Andy Murray）將和拿過3座大滿貫的瑞士名將瓦文卡（Stan Wawrinka）正面交鋒，尋求法網衛冕的喬科維奇，首輪將碰上持外卡參賽的法國好手赫柏特（Pierre Hugues Herbert）。

關鍵字： ATP法網納達爾喬科維奇茲韋列夫

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