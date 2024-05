納達爾法網「最後一舞」首輪強碰小Z　喬科維奇：我也很期待這場

▲西班牙網球名將納達爾(Rafael Nadal)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

法網將在台灣時間5月26日火熱開打,今天(24日)籤表正式出爐,眾所矚目的「紅土之王」西班牙蠻牛納達爾(Rafael Nadal)籤表超硬,首輪就要挑戰剛在羅馬大師賽奪冠的德國名將茲韋列夫(Alexander Zverev),而另一位傳奇名將、塞爾維亞世界球王喬科維奇(Novak Djokovic)也對此發表看法。

目前人在瑞士日內瓦參賽的喬科維奇(Novak Djokovic)在8強戰中以直落二擊敗荷蘭一哥格里克斯普爾(Tallon Griekspoor)後,賽後被記者問到對納達爾首輪抽到茲維列夫的看法時,喬帥也難掩期待的發表回應。

「我已經注意到法網的抽籤和這個首輪對戰,感覺一定很精彩,我也很期待看到這場比賽,這肯定是有趣的對決,茲維列夫現在狀態很好,剛贏得羅馬大師賽冠軍,納達爾也不是我們熟悉的他。這是羅蘭加洛斯(Stade Roland Garros),讓我們拭目以待吧」!

Last time they met at Roland Garros, Rafael Nadal hit THIS shot vs Alexander Zverev, whilst down 2-6 in the first set tie-break, before going on to win the set



In just a few days, they meet again, with Zverev the firm betting favourite… pic.twitter.com/bieT6WhhBs