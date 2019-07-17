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恩怨！沙胖K掉光芒打者怒瞪開罵　言語衝突板凳清空

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▲沙巴西亞（CC Sabathia）三振光芒打者賈西亞，怒瞪開轟板凳清空。（圖／達志影像／美聯社）

▲沙巴西亞（CC Sabathia）三振光芒打者賈西亞，怒瞪開轟板凳清空。（圖／達志影像／美聯社）

記者歐建智／綜合報導

洋基17日（台北時間）在主場迎戰光芒隊，先發投手沙巴西亞（CC Sabathia）與光芒有一段恩怨，他先發6局失3分無關勝敗，但在6局上最後三振賈西亞（Avisail Garcia）後，怒盯賈西亞，引起雙方言語衝突，幸賴隊友攔下才未產生大衝突。

沙巴西亞在去年對光芒蘇克雷（Jesus Sucre），直接被主審驅逐並且被禁賽5場，丟掉50萬美金的激勵獎金，但洋基最後有補給他。

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他在今天先發出戰光芒，6局上二出局後被連續2支安打失1分，造成1比3落後，三振賈西亞結束這一局時，沙巴西亞走回休息室途中卻怒瞪賈西亞，並且還說著話。

賈西亞不爽被三振還被怒盯、碎嘴，也開口反擊回嘴，雙方言語衝突愈鬧愈大，雙方球員也都走出休息室，但未釀成更大事端。

對於這起衝突，賈西亞表示，沙巴西亞沒有原因生氣開罵，自己很尊敬他且是很好對手，自己沒有想過要製造事端，事情就是這樣。

▲沙巴西亞（CC Sabathia）三振光芒打者賈西亞，怒瞪開轟板凳清空。（圖／達志影像／美聯社）

▲沙巴西亞（CC Sabathia）三振光芒打者賈西亞，怒瞪開轟板凳清空。（圖／達志影像／美聯社）



關鍵字： 沙巴西亞沙胖
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