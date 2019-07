恩怨！沙胖K掉光芒打者怒瞪開罵　言語衝突板凳清空

▲沙巴西亞(CC Sabathia)三振光芒打者賈西亞,怒瞪開轟板凳清空。(圖/達志影像/美聯社)

記者歐建智/綜合報導

洋基17日(台北時間)在主場迎戰光芒隊,先發投手沙巴西亞(CC Sabathia)與光芒有一段恩怨,他先發6局失3分無關勝敗,但在6局上最後三振賈西亞(Avisail Garcia)後,怒盯賈西亞,引起雙方言語衝突,幸賴隊友攔下才未產生大衝突。

沙巴西亞在去年對光芒蘇克雷(Jesus Sucre),直接被主審驅逐並且被禁賽5場,丟掉50萬美金的激勵獎金,但洋基最後有補給他。

他在今天先發出戰光芒,6局上二出局後被連續2支安打失1分,造成1比3落後,三振賈西亞結束這一局時,沙巴西亞走回休息室途中卻怒瞪賈西亞,並且還說著話。

賈西亞不爽被三振還被怒盯、碎嘴,也開口反擊回嘴,雙方言語衝突愈鬧愈大,雙方球員也都走出休息室,但未釀成更大事端。

對於這起衝突,賈西亞表示,沙巴西亞沒有原因生氣開罵,自己很尊敬他且是很好對手,自己沒有想過要製造事端,事情就是這樣。

CC Sabathia always wants to fight. How can you not like that? #PinstripePride pic.twitter.com/jVVnVfIkVf