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溫網／費德勒終極挑戰　單一大滿貫連勝蠻牛和喬帥

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▲費德勒、納達爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲費德勒。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

費德勒(Roger Federer)與納達爾(Rafael Nadal)兩人睽違11年再次於溫網交手，這也是第40次的費納大戰，最終費德勒以7比6(3)、1比6、6比3、6比4擊敗宿敵「蠻牛」挺進決賽，將對戰球王喬科維奇(Novak Djokovic)，談到接下來的對決，費德勒與喬科維奇都是惺惺相惜，但也都希望自己可以拿出最好表現贏下比賽。

喬科維奇在前一天的4強賽中，率先以6比2、4比6、6比3、6比2擊敗西班牙好手阿古特(Roberto Bautista Agut)晉級決賽，而在14日凌晨，費德勒也跟納達爾打了一場世紀對決，「費爸」也成功闖入決賽，喬科維奇與費德勒的對決，將是2014年以及2015年溫網決賽的重演，不過2次決賽費德勒都是落敗的一方；另外在2012年的溫網4強賽，費德勒與喬科維奇也有過交手，不過這次是由費德勒勝出，目前兩人在溫網交戰紀錄，「喬帥」以2勝1敗略居上風，今年則是兩人第4次於溫網交手。

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目前都處在極佳狀態的兩人，對於這次的較勁，都大讚對方，費德勒表示，「喬科維奇面對阿古特時打得很棒，他找回了自己的最佳狀態，同時還是衛冕冠軍，表現非常穩定。」

對於如何取勝，費德勒則說，「取決於誰的表現更佳，尤其在精神層面誰更能堅持下去，以及誰還有更多的體力，跟面對困難時誰可以更堅定，我希望能把自己推到極限狀態，努力擊敗他，但這肯定非常困難，喬科維奇成為世界第一並非偶然。」不過實際上，費德勒還從未在任何大滿貫賽事中，連勝納達爾和喬科維奇，這次他將迎來終極挑戰。

喬科維奇談到決賽表示，「我在這裡和費德勒打過2次決賽，也和納達爾打過1次，我在決賽對鎮他們的表現還是不錯的。無論如何，他們都是我生涯最重要的對手，所以我對於決賽感到興奮又緊張，希望自己能控制住局面，打出最好的水平，然後贏下比賽。」

▲喬科維奇率先晉級決賽。（圖／達志影像／美聯社）

▲喬科維奇。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 溫網喬科維奇費德勒
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