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米奇、瓦格斯嗆紐約媒體　大都會罰各10000美元罰款

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▲▼ 大都會總教練，前中職統一獅洋投米奇（Mickey Callaway）。（圖／達志影像／美聯社）

▲大都會總教練米奇（Mickey Callaway）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

紐約大都會總教練米奇（Mickey Callaway）與老將投手瓦格斯（Jason Vargas），昨天賽後對紐約媒體發飆惡言相向，球團25日迅速滅火，處以兩人各10000美元罰款。

大都會總經理范瓦格恩（Brodie Van Wagenen）決定處罰兩人各10000美元罰款來平息風波，不過根據《MLB.com》記者迪科蒙（Anthony DiComo）報導，並不會對兩人採取禁賽。

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「我下午就與米奇、瓦格斯會面，最後跟我們團隊討論這件事情，」范瓦格恩接受《SportsNet New York》訪問時說道，「大都會球團並不會寬恕昨天他們的行為，我們致力於打造一個良好的工作環境，給不只球員、教練以及媒體等所有相關從業人員。」

昨天的比賽大都會8局以3比2領先，1出局2人在壘危機米奇選擇繼續相信盧戈（Seth Lugo），不料隨後被巴伊茲（Javier Baez）敲出逆轉3分砲，終場以3比5落敗。

賽後紐約媒體開始質問米奇，為何當時不推出終結者迪亞茲（Edwin Diaz），而是讓投球數已經逼近30的盧戈苦撐，米奇很不客氣的回話，「我為什麼要聽你的。我已經決定讓盧戈繼續投了，就是不想這麼早讓迪亞茲登板，我們有很棒的計畫，一切都按照計劃在走。」

《Newsday》記者海利（Tim Healey）追問米奇得不到任何答案後留下了一句話，「明天見了米奇（See you tomorrow, Mickey）」似乎是想要隔天繼續追問。沒想到米奇理智線瞬間斷裂，對工作人員怒喊，「快把這個混蛋趕出我們球隊（get this motherfxxker out of the clubhouse）。」

此時海利愣在現場沒有離開，換成36歲老將右投瓦格斯情緒失控，上前代替總教練嗆記者，「兄弟，我會把你他X媽的轟出去。」惡狠狠地盯著海利且步步逼近，所幸高梅茲（Carlos Gomez）、辛德賈德（Noah Syndergaard）阻止，才沒有讓衝突擴大，但全部事情的經過都被在場的媒體給記錄下來，並且隨後大肆的報導。

關鍵字： 大都會米奇瓦格斯
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