米奇、瓦格斯嗆紐約媒體　大都會罰各10000美元罰款

▲大都會總教練米奇(Mickey Callaway)。(圖/達志影像/美聯社)

記者潘泓鈺/綜合報導

紐約大都會總教練米奇(Mickey Callaway)與老將投手瓦格斯(Jason Vargas),昨天賽後對紐約媒體發飆惡言相向,球團25日迅速滅火,處以兩人各10000美元罰款。

大都會總經理范瓦格恩(Brodie Van Wagenen)決定處罰兩人各10000美元罰款來平息風波,不過根據《MLB.com》記者迪科蒙(Anthony DiComo)報導,並不會對兩人採取禁賽。

「我下午就與米奇、瓦格斯會面,最後跟我們團隊討論這件事情,」范瓦格恩接受《SportsNet New York》訪問時說道,「大都會球團並不會寬恕昨天他們的行為,我們致力於打造一個良好的工作環境,給不只球員、教練以及媒體等所有相關從業人員。」

昨天的比賽大都會8局以3比2領先,1出局2人在壘危機米奇選擇繼續相信盧戈(Seth Lugo),不料隨後被巴伊茲(Javier Baez)敲出逆轉3分砲,終場以3比5落敗。

賽後紐約媒體開始質問米奇,為何當時不推出終結者迪亞茲(Edwin Diaz),而是讓投球數已經逼近30的盧戈苦撐,米奇很不客氣的回話,「我為什麼要聽你的。我已經決定讓盧戈繼續投了,就是不想這麼早讓迪亞茲登板,我們有很棒的計畫,一切都按照計劃在走。」

《Newsday》記者海利(Tim Healey)追問米奇得不到任何答案後留下了一句話,「明天見了米奇(See you tomorrow, Mickey)」似乎是想要隔天繼續追問。沒想到米奇理智線瞬間斷裂,對工作人員怒喊,「快把這個混蛋趕出我們球隊(get this motherfxxker out of the clubhouse)。」

此時海利愣在現場沒有離開,換成36歲老將右投瓦格斯情緒失控,上前代替總教練嗆記者,「兄弟,我會把你他X媽的轟出去。」惡狠狠地盯著海利且步步逼近,所幸高梅茲(Carlos Gomez)、辛德賈德(Noah Syndergaard)阻止,才沒有讓衝突擴大,但全部事情的經過都被在場的媒體給記錄下來,並且隨後大肆的報導。