運動雲

>

大都會菜鳥明星賽前敲26轟　挑戰大聯盟新人最多轟

ETtoday運動雲

▲大都會菜鳥一壘手阿隆索（Pete Alonso）。（圖／達志影像／美聯社）

▲大都會菜鳥阿隆索明星賽前敲26轟，追平隊史紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

大都會菜鳥球員阿隆索（Pete Alonso）持續用火燙的球棒寫紀錄，23日作客小熊主場比賽，敲出本季第26號全壘打，刷新國聯菜鳥全壘打紀錄，同時追平大都會隊由史卓貝瑞（Darryl Strawberry）締造的隊史紀錄，助球隊終場以10比2擊敗小熊。

此戰首局上面對小熊先發左投昆塔納（Jose Quintana），在滿球數狀態下，阿隆索將一顆外角低角度曲球送出中、右外野全壘打牆外，這發陽春砲幫助大都會先馳得點。「我只是試圖在開賽建立一個好的擊球感，我熱愛在這裡打球。」阿隆索說。

請繼續往下閱讀...

阿隆索揮出本季第26支全壘打，追平前輩史卓貝瑞於1983年所締造的隊史紀錄，他對此表示，「我一直在社交媒體上看到一些東西，我想當你打出很多全壘打時，周圍總會有很多聲音，如果沒有其他人告訴我，我不知道我追平這項紀錄。」

過去國聯在明星前的最多轟紀錄，由2017年道奇強打外野手貝林格（Cody Bellinger）的25轟所創下，如今紀錄不到2年時間，已經被這位大都會菜鳥重砲給打破，未來只要再兩發全壘打，就能追平傳奇巨砲馬怪爾（Mark McGwire）1987年創下的明星賽前最多轟紀錄。

按照阿隆索的全壘打效率，本季有望挑戰2017年貝林格39轟的國聯菜鳥最多轟紀錄，如果明星賽打擊狀況持續火燙，甚至有機會追逐2017年洋基「法官」喬志（Aaron Judge）52轟的大聯盟新人全壘打紀錄。

關鍵字： 大都會阿隆索貝林格
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

熱門新聞

中職／代打搞烏龍　統一獅留下滿壘殘壘窘況

恭喜！林家正順利加盟響尾蛇　成大聯盟選秀台將第1人

中職／陳文杰二軍20轟、一軍終於首轟　隊友一句話點醒

中職／張志豪連3場開轟拚下半季　傻眼界外球場外被接殺

中職／二刀流大物來了！　文化林安可投身選秀

SBL／阿飛前進璞園　施顏宗加盟簽3年

讀者回應

﻿

最新新聞

1中華以16比0扣倒紐西蘭奪首勝

2理解霍佛德離隊　皮爾斯：生涯最後大約

3桃猿創作大盛　CAPSULE集結

4胡智為本季最慘　挨兩轟暴失7分

5陽岱鋼回先發　巨人爭交流賽龍頭

熱門新聞

1代打搞烏龍　統一獅留下滿壘殘壘

2林家正加盟響尾蛇選秀台將第1人

3陳文杰一軍終於首轟　隊友一句話點醒

4張志豪連3場開轟　傻眼界外球場外接殺

5二刀流大物來了！　林安可投身選秀

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

再見安打！林哲瑄擊出車布邊再見安打，助富邦拿下重要一勝 | 06_19 兄弟 vs 富邦 九局下

被棒球耽誤的饒舌歌手，李茲好投獲選單場MVP | 06_21 富邦 vs Lamigo 賽後

「清甜女神」人來瘋　吳婉君送上旋轉之舞

李茲再度速球對決，林哲瑄對於主審判決表示不滿 | 06_21 富邦 vs Lamigo 五局上

彷彿被子彈打到，蔣智賢擦棒球擊中主審面罩 | 06_21 富邦 vs Lamigo 八局上

世界是公平的！她扛百萬學貸闖紐約　屏東女孩超勵志演講2萬人感動推爆

野生丁噹現身信義區！　 即興飆唱《手掌心》全場嗨了

台灣的驕傲！台美便利超商大PK 她問各種服務...店員從頭NO到尾

麻吉弟弟《新說唱2》被鄧紫棋淘汰！　 遭評「不知道哪裡可以進步」

重出江湖！吳音寧演講說出真相？ 「韓國瑜身邊都是黑金體系」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366