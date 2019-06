大都會菜鳥明星賽前敲26轟　挑戰大聯盟新人最多轟

▲大都會菜鳥阿隆索明星賽前敲26轟,追平隊史紀錄。(圖/達志影像/美聯社)

記者路皓惟/綜合報導

大都會菜鳥球員阿隆索(Pete Alonso)持續用火燙的球棒寫紀錄,23日作客小熊主場比賽,敲出本季第26號全壘打,刷新國聯菜鳥全壘打紀錄,同時追平大都會隊由史卓貝瑞(Darryl Strawberry)締造的隊史紀錄,助球隊終場以10比2擊敗小熊。

此戰首局上面對小熊先發左投昆塔納(Jose Quintana),在滿球數狀態下,阿隆索將一顆外角低角度曲球送出中、右外野全壘打牆外,這發陽春砲幫助大都會先馳得點。「我只是試圖在開賽建立一個好的擊球感,我熱愛在這裡打球。」阿隆索說。

No. 2⃣6⃣ for @Pete_Alonso20, tying a #Mets rookie record for home runs in a season.



It's June 22nd. pic.twitter.com/CAYrv6u1LP