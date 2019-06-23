大都會菜鳥明星賽前敲26轟　挑戰大聯盟新人最多轟

▲大都會菜鳥阿隆索明星賽前敲26轟，追平隊史紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

大都會菜鳥球員阿隆索（Pete Alonso）持續用火燙的球棒寫紀錄，23日作客小熊主場比賽，敲出本季第26號全壘打，刷新國聯菜鳥全壘打紀錄，同時追平大都會隊由史卓貝瑞（Darryl Strawberry）締造的隊史紀錄，助球隊終場以10比2擊敗小熊。

此戰首局上面對小熊先發左投昆塔納（Jose Quintana），在滿球數狀態下，阿隆索將一顆外角低角度曲球送出中、右外野全壘打牆外，這發陽春砲幫助大都會先馳得點。「我只是試圖在開賽建立一個好的擊球感，我熱愛在這裡打球。」阿隆索說。

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No. 2⃣6⃣ for @Pete_Alonso20, tying a #Mets rookie record for home runs in a season.



It's June 22nd. pic.twitter.com/CAYrv6u1LP — New York Mets (@Mets) June 22, 2019

阿隆索揮出本季第26支全壘打，追平前輩史卓貝瑞於1983年所締造的隊史紀錄，他對此表示，「我一直在社交媒體上看到一些東西，我想當你打出很多全壘打時，周圍總會有很多聲音，如果沒有其他人告訴我，我不知道我追平這項紀錄。」

過去國聯在明星前的最多轟紀錄，由2017年道奇強打外野手貝林格（Cody Bellinger）的25轟所創下，如今紀錄不到2年時間，已經被這位大都會菜鳥重砲給打破，未來只要再兩發全壘打，就能追平傳奇巨砲馬怪爾（Mark McGwire）1987年創下的明星賽前最多轟紀錄。

按照阿隆索的全壘打效率，本季有望挑戰2017年貝林格39轟的國聯菜鳥最多轟紀錄，如果明星賽打擊狀況持續火燙，甚至有機會追逐2017年洋基「法官」喬志（Aaron Judge）52轟的大聯盟新人全壘打紀錄。