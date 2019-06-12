暴龍「三爪痕」隊徽惹議　《魔爪能量飲料》抗議太相似

▲暴龍隊隊徽引發魔爪能量飲料不滿。（圖／達志影像／美聯社）

體育中心／綜合報導

多倫多暴龍2014年公佈新的隊徽，把使用長達20年的迅猛龍送進歷史，改用恐龍爪痕搭配球隊名字作為新隊徽，不過此舉也引發美國知名能量飲料《Monster》的不滿，雙方爭執了4年之久都還沒有結果。

2017年以「魔爪能量碳酸飲料」進軍台灣市場的《Monster》，向多倫多暴龍新隊徽相當不滿，根據《The Canadian Press》報導，2015年暴龍啟用新隊徽，魔爪以太過相似他們商標來向球隊擁有者楓葉運動娛樂集團（Maple Leaf Sports and Entertainment）抗議，爭執了4年之久至今都還沒有結果。

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Monster Energy drink claims Raptors logo too similar to its own.



Seriously.https://t.co/bBUyJRV91i pic.twitter.com/4RdJnj5l2t — J.E. Skeets (@jeskeets) June 11, 2019

魔爪2015年向美國專利局上訴委員會提出上訴，內文寫道，「魔爪是個銷售數十億美元的品牌，暴龍的新隊徽與我們的商標過於相似，品牌價值與獨特性會因此被稀釋，導致魔爪品牌的商品區分性削弱。」

雖然魔爪是2002年創立於美國的能量飲料品牌，「三爪痕」是他們一直以來的招牌，但楓葉集團認為暴龍1994年成立以來，就有一個以籃球搭配恐龍三爪痕的隊徽存在，現在的新隊徽是以該年的隊徽改良後的產物，因此堅決不讓步。

▲（圖左）暴龍隊自1995年創隊使用至今的三爪痕隊徽。（圖／達志影像／美聯社）