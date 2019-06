暴龍「三爪痕」隊徽惹議　《魔爪能量飲料》抗議太相似

▲暴龍隊隊徽引發魔爪能量飲料不滿。(圖/達志影像/美聯社)

體育中心/綜合報導

多倫多暴龍2014年公佈新的隊徽,把使用長達20年的迅猛龍送進歷史,改用恐龍爪痕搭配球隊名字作為新隊徽,不過此舉也引發美國知名能量飲料《Monster》的不滿,雙方爭執了4年之久都還沒有結果。

2017年以「魔爪能量碳酸飲料」進軍台灣市場的《Monster》,向多倫多暴龍新隊徽相當不滿,根據《The Canadian Press》報導,2015年暴龍啟用新隊徽,魔爪以太過相似他們商標來向球隊擁有者楓葉運動娛樂集團(Maple Leaf Sports and Entertainment)抗議,爭執了4年之久至今都還沒有結果。

Monster Energy drink claims Raptors logo too similar to its own.



Seriously.https://t.co/bBUyJRV91i pic.twitter.com/4RdJnj5l2t