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中職／留不住了？樂天巨人準備網羅中職最強洋投索沙

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▲▼富邦悍將,索沙。（圖／記者季相儒攝）

▲索沙。（圖／記者季相儒攝）

記者楊舒帆／綜合報導

韓職樂天巨人本季戰績不振位居最後一名，扛輪值的洋投湯普森（Jake Thompson）又受傷，因此有意網羅現在效力富邦悍將的洋投索沙回歸韓職。

據韓媒《體育朝鮮》報導，樂天巨人相關人員指出，最近開始展開行動網羅索沙，因為最近洋投湯普森手肘扭傷，所以是替換洋投的時機點。

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湯普森上一戰25日對LG雙子時就有手肘不適的現象，29日訓練時同一部位又感到疼痛，診斷結果為手肘扭傷。湯普森今年奪2勝3敗，防禦率4.74，14日剛有完封LG雙子的演出，但投球表現起伏大，現在又傳出受傷消息，而且歸期不定，讓樂天巨人傷腦筋。

索沙成為樂天巨人優先替補人選，因為他曾待過起亞虎、耐克森英雄(現名Kiwoom英雄)、LG雙子等隊，適應韓職不是問題。索沙今年效力富邦悍將，目前投11場，7勝2敗，防禦率1.72，累計78.2局，飆出80K，是目前勝投、防禦率王、三振及WHIP都是中職第一。

5月初就有韓國經紀人來台與索沙會面，而且不只韓職，也有日職球隊關注他，當時索沙和富邦悍將都否認將回韓職，不過現階段樂天巨人迫切需要洋投，而且已經展開網羅他的行動。

不過索沙經紀人回應《OSEN》，樂天巨人不一定是索沙的最終決定，另外還有一個球團對他有興趣，索沙會在本周末或下周作出決定，如果韓職球團若想挖角索沙就得向富邦悍將付出買斷金。

關鍵字： 富邦悍將索沙樂天巨人
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