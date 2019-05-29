上一場對海盜目送開轟挨故意觸身　迪特里西3響砲復仇

▲迪特里西（Derek Dietrich）單場3響砲。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

迪特里西（Derek Dietrich）29日面對海盜第4局擊出2分砲，5局再一發2分砲，接著第7局又開轟，單場3響砲灌進6打點，幫助球隊11比6報了上個月海盜故意觸身球的仇。這位開季前沒人要的球員，本季繳出高達.720的長打率，一共擊出16發全壘打。

上個月4月8日，迪特里西從海盜明星投手亞契（Chris Archer）手中擊出超大號全壘打，或許是因為他開轟後目送球出場惹惱亞契，迪特里西下個打席遭到觸身球伺候，引發板凳清空大亂鬥，一共5人被驅逐出場，事後亞契領到5場禁賽懲處。

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兩軍29日再度對壘，紅人火力全開次局串連安打先馳得點，引發板凳清空亂鬥的主角迪特里西單場3響砲，海灌6打點報了一箭之仇，終場11比6大勝。

Derek Dietrich is just owning the Pirates.



A HR yesterday, and already TWO today.



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Derek Dietrich just homered AGAIN. pic.twitter.com/I7x4OzKcN1 — MLB (@MLB) May 29, 2019

生涯前6個賽季都待在馬林魚的迪特里西，去年11月遭到指定讓渡，且沒有任何球隊願意接下這位29歲多守位野手剩餘合約，直到今年2月才與紅人簽下價值200萬美元的小聯盟合約。

迪特里西用手中的棒子回報紅人的信任，雖然本季打擊率.254相較於去年的.265退步，但長打率大幅成長，此役3響砲之後來到恐怖的.720，比生涯平均.422高出不少，聯盟中僅班林格（Cody Bellinger）.761、耶里奇（Christian Yelich）.731比他還高，17發全壘打聯盟第3多，貢獻35打點。