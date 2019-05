上一場對海盜目送開轟挨故意觸身　迪特里西3響砲復仇

▲迪特里西(Derek Dietrich)單場3響砲。(圖/達志影像/美聯社)

記者潘泓鈺/綜合報導

迪特里西(Derek Dietrich)29日面對海盜第4局擊出2分砲,5局再一發2分砲,接著第7局又開轟,單場3響砲灌進6打點,幫助球隊11比6報了上個月海盜故意觸身球的仇。這位開季前沒人要的球員,本季繳出高達.720的長打率,一共擊出16發全壘打。

上個月4月8日,迪特里西從海盜明星投手亞契(Chris Archer)手中擊出超大號全壘打,或許是因為他開轟後目送球出場惹惱亞契,迪特里西下個打席遭到觸身球伺候,引發板凳清空大亂鬥,一共5人被驅逐出場,事後亞契領到5場禁賽懲處。

兩軍29日再度對壘,紅人火力全開次局串連安打先馳得點,引發板凳清空亂鬥的主角迪特里西單場3響砲,海灌6打點報了一箭之仇,終場11比6大勝。

Derek Dietrich is just owning the Pirates.



A HR yesterday, and already TWO today.



(via @Reds) pic.twitter.com/43sGqmCysK