水手連16場開轟　遭奧圖維、葛瑞爾滿貫砲打趴

▲奧圖維。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

水手的開季連續全壘打紀錄延續至16場，不過太空人靠著奧圖維(Jose Altuve)敲出生涯第2發滿貫砲，近4戰轟出5轟，再加上葛瑞爾（Yuli Gurriel）同場再添一發滿貫砲，幫助太空人10比6拿下7連勝。

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6局上2比3落後之際，奧圖維逮中阿姆斯壯(Shawn Armstrong)的滑球，這是他近4場比賽中的第5發全壘打，也是繼2014年8月17日客場挑戰紅襪之後，再度轟出滿貫砲。近期他手感火燙，對戰洋基時敲出雙響砲，生涯第100轟達標。

碰上連續16場開轟火力強大的水手，太空人以全壘打還治其人之身，本戰敲出3轟，除了史普林格(George Springer)的2分砲和奧圖維的滿貫砲，葛瑞爾8局上也轟滿貫砲。而連續4場比賽開轟，也是奧圖維生涯最佳的紀錄。

太空人隊史上，共有3次同場比賽2發滿貫全壘打，包括2014年6月8日對上雙城，辛格頓(Jon Singleton)和卡特(Chris Carter)；1969年7月30日，孟克(Denis Menke)和韋恩(Jimmy Wynn)。

水手開季連續開轟紀錄差點在本戰中斷，但9局下靠著捕手莫非(Tom Murphy)的本季首轟，得以將全壘打紀錄延續至16場。