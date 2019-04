水手連16場開轟　遭奧圖維、葛瑞爾滿貫砲打趴

▲奧圖維。(圖/達志影像/美聯社)



記者林育正/綜合報導

水手的開季連續全壘打紀錄延續至16場,不過太空人靠著奧圖維(Jose Altuve)敲出生涯第2發滿貫砲,近4戰轟出5轟,再加上葛瑞爾(Yuli Gurriel)同場再添一發滿貫砲,幫助太空人10比6拿下7連勝。

6局上2比3落後之際,奧圖維逮中阿姆斯壯(Shawn Armstrong)的滑球,這是他近4場比賽中的第5發全壘打,也是繼2014年8月17日客場挑戰紅襪之後,再度轟出滿貫砲。近期他手感火燙,對戰洋基時敲出雙響砲,生涯第100轟達標。

碰上連續16場開轟火力強大的水手,太空人以全壘打還治其人之身,本戰敲出3轟,除了史普林格(George Springer)的2分砲和奧圖維的滿貫砲,葛瑞爾8局上也轟滿貫砲。而連續4場比賽開轟,也是奧圖維生涯最佳的紀錄。

太空人隊史上,共有3次同場比賽2發滿貫全壘打,包括2014年6月8日對上雙城,辛格頓(Jon Singleton)和卡特(Chris Carter);1969年7月30日,孟克(Denis Menke)和韋恩(Jimmy Wynn)。

水手開季連續開轟紀錄差點在本戰中斷,但9局下靠著捕手莫非(Tom Murphy)的本季首轟,得以將全壘打紀錄延續至16場。

