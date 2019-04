紅人、海盜板凳清空　紅黃對峙台灣球迷憶「龍象大戰」

▲海盜、紅人板凳清空場上對峙。(圖/達志影像/美聯社)

體育中心/綜合報導

海盜投手亞契(Chris Archer)因為不滿紅人的迪特里西(Derek Dietrich)2局開轟目送球出場,4局嘗試觸身球「教訓」,引發兩隊板凳清空場上推擠對峙。海盜此役黃底黑邊的球衣,對決紅人紅底白邊球衣,令台灣球迷想起中職初期的「龍象大戰」。

當衝突快要停止之際,紅人明星外野手普伊格(Yasiel Puig)突然又衝進人群叫囂,呈現「1人單挑全隊」的局面,就算隊友哈恩哈(Tucker Barnhart)在地上拉住他的腳,也擋不住這位「火爆浪子」向前衝。最終普伊格與總教練貝爾(David Bell),以及海盜的凱拉(Keone Kela)、瓦茲奎茲(Felipe Vazquez)、蓋瑞特(Amir Garrett)5人被驅逐出場。

Things got heated between the Reds and Pirates. (via @MLB) pic.twitter.com/lTwD9HXXl7 — SportsCenter (@SportsCenter) 2019年4月7日

Yasiel Puig wanted AAAALLLLLL THE SMOKE...tried to fight the entire team!!! pic.twitter.com/Krtfn8JscX — UNDRFTDUNS1GND (@RichieUrkel) 2019年4月7日

由於兩隊球衣顏色鮮豔,這場衝突反而形成另類的「美感」,就連大聯盟官方媒體《CUT 4》都開玩笑在twitter上表示,「這應該被放進羅浮宮」,網友也在twitter上製圖,讓這經典場景正式進入美術館。

Hang this in the Louvre. pic.twitter.com/2ArAXSEOqf — Cut4 (@Cut4) 2019年4月7日

Modern renaissance of pirates reds game today. #Puig pic.twitter.com/mX3nEHL6xu — kyle g. (@kyleg182) 2019年4月7日

「龍象大戰」是中職初期的票房保證,不只場上打得激烈,就連觀眾席也打的激烈。1994年8月28日,象迷不滿前一天帝波(Fredrick Tiburcio)漏踩本壘被判出局,「蛋洗」台北市立棒球場,延誤了比賽也讓兩隊的球員隨後在臭氣沖天的球場比賽。另外也有1999年4月20日兩隊球迷場邊互毆事件,甚至還有過球迷投擲鞭炮進場的脫序舉動。

兩隊比較大型的場內衝突莫過於1991年的「六一四事件」,前一天裁判爭議性的因雨裁定比賽提前結束,為這次事件埋下伏筆。當天比賽7局下味全龍的陳金茂質疑裁判判象隊跑者safe,台上象迷紛紛把瓶罐等物品丟進場內反擊,為衝突「暖場」,8局黃平洋隊帝波丟了一顆觸身球,後者以挑釁的動作回擊,黃平洋火大上前理論,正式引爆板凳清空衝突。

接著帝波盜三壘,刻意用釘鞋踹三壘手郭建霖的腳踝,郭建霖起身馬上找帝波理論,引發第2次的板凳清空,大打出手,甚至有球迷跳進場內參戰,龍隊的洪正欽更是被打到滿臉是血的被隊友攙扶下場。

味全龍在1999年頂新國際集團入主後宣布解散,兄弟象也在2013年易主中信集團更名中信兄弟。近日頂新有意再組球隊,很可能明年開始從二軍打起,有望重現昔日「龍象大戰」榮景,只不過頂新至今尚未宣布以「龍」復甦。