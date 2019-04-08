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紅人、海盜板凳清空　紅黃對峙台灣球迷憶「龍象大戰」

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▲▼2019.04.08，海盜、紅人板凳清空。（圖／達志影像／美聯社）

▲海盜、紅人板凳清空場上對峙。（圖／達志影像／美聯社）

體育中心／綜合報導

海盜投手亞契（Chris Archer）因為不滿紅人的迪特里西（Derek Dietrich）2局開轟目送球出場，4局嘗試觸身球「教訓」，引發兩隊板凳清空場上推擠對峙。海盜此役黃底黑邊的球衣，對決紅人紅底白邊球衣，令台灣球迷想起中職初期的「龍象大戰」。

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當衝突快要停止之際，紅人明星外野手普伊格（Yasiel Puig）突然又衝進人群叫囂，呈現「1人單挑全隊」的局面，就算隊友哈恩哈（Tucker Barnhart）在地上拉住他的腳，也擋不住這位「火爆浪子」向前衝。最終普伊格與總教練貝爾（David Bell），以及海盜的凱拉（Keone Kela）、瓦茲奎茲（Felipe Vazquez）、蓋瑞特（Amir Garrett）5人被驅逐出場。

由於兩隊球衣顏色鮮豔，這場衝突反而形成另類的「美感」，就連大聯盟官方媒體《CUT 4》都開玩笑在twitter上表示，「這應該被放進羅浮宮」，網友也在twitter上製圖，讓這經典場景正式進入美術館。

「龍象大戰」是中職初期的票房保證，不只場上打得激烈，就連觀眾席也打的激烈。1994年8月28日，象迷不滿前一天帝波（Fredrick Tiburcio）漏踩本壘被判出局，「蛋洗」台北市立棒球場，延誤了比賽也讓兩隊的球員隨後在臭氣沖天的球場比賽。另外也有1999年4月20日兩隊球迷場邊互毆事件，甚至還有過球迷投擲鞭炮進場的脫序舉動。

兩隊比較大型的場內衝突莫過於1991年的「六一四事件」，前一天裁判爭議性的因雨裁定比賽提前結束，為這次事件埋下伏筆。當天比賽7局下味全龍的陳金茂質疑裁判判象隊跑者safe，台上象迷紛紛把瓶罐等物品丟進場內反擊，為衝突「暖場」，8局黃平洋隊帝波丟了一顆觸身球，後者以挑釁的動作回擊，黃平洋火大上前理論，正式引爆板凳清空衝突。

接著帝波盜三壘，刻意用釘鞋踹三壘手郭建霖的腳踝，郭建霖起身馬上找帝波理論，引發第2次的板凳清空，大打出手，甚至有球迷跳進場內參戰，龍隊的洪正欽更是被打到滿臉是血的被隊友攙扶下場。

味全龍在1999年頂新國際集團入主後宣布解散，兄弟象也在2013年易主中信集團更名中信兄弟。近日頂新有意再組球隊，很可能明年開始從二軍打起，有望重現昔日「龍象大戰」榮景，只不過頂新至今尚未宣布以「龍」復甦。

關鍵字： 海盜紅人亞契迪特里西潛規則板凳清空龍象大戰中職
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