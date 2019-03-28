史丹頓去年首入洋基打擊不佳　學習完成必讓投手頭痛

▲洋基史丹頓（圖／路透社）

記者陳瑞浩／綜合報導

洋基「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）2017年離開馬林魚加入洋基後，今年將邁入美聯第二年，但他上季打擊表現全面下滑，他近期表示，去年仍在學習階段，今年他對美聯投手會更了解，打擊表現也將回歸。

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史丹頓去年打擊三圍繳出.266/.343/.509，長打率相較2017年馬林魚時期的.631下降不少，全壘打也從59發降為38發，但他《SNL》受訪時表示，「去年嚴格來說我處於學習階段，但這也讓我有更多想法，球團也給我很多意見，讓我能了解球隊。」

史丹頓認為，自己將邁入美聯第二年，今年他將在更熟悉的狀態下有更好表現，加上與隊友更熟悉，他認為也是助力，他針對打擊表示，「我覺得打擊就是一種肌肉記憶，我現在要調整成熟悉美聯投手的模式，你越了解投手，看得球越多，他們就越不能攻擊到你。」

▲史丹頓加入洋基後打擊不及馬林魚時期火燙。（圖／達志影像／美聯社）

史丹頓去年在例行賽打擊表現就略有下降，他在美聯冠軍戰對戰紅襪18個打席只有4支安打且沒有全壘打表現，打擊率只有.222，吞下8次三振。

就此總教練布恩（Aaron Boone）認為，史丹頓去年後期的確陷入困境，但他休賽期間因此很努力研究美聯投手，並學習不讓投手進入他的攻擊弱點，史丹頓今年春訓熱身賽出賽17場，42個打席擊出13支安打含4發全壘打，打擊三圍繳出.310/.420/.643的成績。