運動雲

> >

史丹頓去年首入洋基打擊不佳　學習完成必讓投手頭痛

ETtoday運動雲

▲▼20180509洋基對紅襪,基襪大戰,史丹頓(Giancarlo Stanton)。（圖／路透社）

▲洋基史丹頓（圖／路透社）

記者陳瑞浩／綜合報導

洋基「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）2017年離開馬林魚加入洋基後，今年將邁入美聯第二年，但他上季打擊表現全面下滑，他近期表示，去年仍在學習階段，今年他對美聯投手會更了解，打擊表現也將回歸。

●下載《ETtoday新聞雲APP》中職精彩直播賽事不漏接

請繼續往下閱讀...

●中職賽事直播看《播吧》

史丹頓去年打擊三圍繳出.266/.343/.509，長打率相較2017年馬林魚時期的.631下降不少，全壘打也從59發降為38發，但他《SNL》受訪時表示，「去年嚴格來說我處於學習階段，但這也讓我有更多想法，球團也給我很多意見，讓我能了解球隊。」

史丹頓認為，自己將邁入美聯第二年，今年他將在更熟悉的狀態下有更好表現，加上與隊友更熟悉，他認為也是助力，他針對打擊表示，「我覺得打擊就是一種肌肉記憶，我現在要調整成熟悉美聯投手的模式，你越了解投手，看得球越多，他們就越不能攻擊到你。」

▲▼ 史丹頓。（圖／達志影像／美聯社）

▲史丹頓加入洋基後打擊不及馬林魚時期火燙。（圖／達志影像／美聯社）

史丹頓去年在例行賽打擊表現就略有下降，他在美聯冠軍戰對戰紅襪18個打席只有4支安打且沒有全壘打表現，打擊率只有.222，吞下8次三振。

就此總教練布恩（Aaron Boone）認為，史丹頓去年後期的確陷入困境，但他休賽期間因此很努力研究美聯投手，並學習不讓投手進入他的攻擊弱點，史丹頓今年春訓熱身賽出賽17場，42個打席擊出13支安打含4發全壘打，打擊三圍繳出.310/.420/.643的成績。

關鍵字： MLB洋基史丹頓
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱門新聞

影／奧會禁賽名單公佈又撤掉　許淑淨、林子琦榜上有名

中職／網傳艾銳克與伯納打架　經紀人不評論且無個人表現

奧會4月5日前公佈禁賽名單　許淑淨外至少10人涉藥

鈴木一朗1999球探報告　「太瘦打擊跟不上不建議簽」

中職／林智勝找攝影機講肺腑感言　兄弟4年沒做好很抱歉

影／兩屆奧運舉重金牌許淑淨用藥遭禁賽　 國際組織要求公佈才曝光

讀者回應

﻿

最新新聞

1不斷更新／統一奧斯丁初登板

2亞運金牌黃韻文也被禁賽

3頂上蔣智賢　楊晉豪冬盟歷練進步

4談兒時偶像　王柏融點名這2位

5鄭兆村83公尺30　新加坡公開賽奪金

熱門新聞

1奧會禁賽名單許淑淨、林子琦在內

2網傳艾銳克與伯納打架　經紀人不評論

3奧會4月5日前公佈涉藥禁賽名單

4朗神球探報告：不建議簽

5林智勝肺腑感言：來兄弟4年很抱歉

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

中華職棒30年_宣傳片

許淑淨用藥遭禁賽　國際組織要求公佈資訊才曝光

03_25 Lamigo vs 中信 六局下，連續兩天開炮！林智勝一棒擊出左外野陽春全壘打，助兄弟再添一分

中信兄弟解約洋砲艾銳克　總教練伯納：太重視個人表現

03_25 Lamigo vs 中信 賽前，台中市大家長盧秀燕簡潔有力的致詞，並開出好球！

新郎伸舌頭裝癡漢舔新娘！　曬超邪惡婚紗照...網全傻眼

地方阿公倒漿糊弄到懷疑人生 網友笑瘋：聽說至今還在黏...

檢舉達人月薪10萬「買房開賓士」　想見岳父...女友秒打槍：好丟臉

教養方式不同、生活習慣不一樣　婚後不跟父母同居對彼此都好？

戲精法鬥兜風太興奮「上錯車」 見爸發車...眼眶秒紅：別走啦
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366