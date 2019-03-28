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日本衝東京奧運30金以上　羽球列S級項目將提高30%經費

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▲▼2019全英公開賽,全英賽,桃田賢斗男單冠軍 。（圖／路透）

▲2019全英公開賽,桃田賢斗男單冠軍 。（圖／路透）

記者謝孟儒／綜合報導

2020年東京奧運腳步越來越近，身為地主的日本更是喊出30金以上的目標，並以日本體育廳長官鈴木大地之名，制定了鈴木計畫，日前討論出23項將有機會奪金的熱門項目，並分為S級、A級，其中S級要一年內要提高30%訓練經費，就包括了羽球。

根據《日刊運動》報導，為了在評估各個競技項目之後，為了強化戰略，日本體育促進中心（JSC）、日本奧林匹克委員會（JOC）、日本殘奧委員會（JPC）將23種項目分為3個等級，其中S級有5項、A級則有10項，這23個項目都是奪金熱門項目，該計畫定為鈴木計畫，在2016年里約奧運結束後就公布，作為提高金牌數量的一大願景。

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▼2018韓國羽球公開賽,女單金牌奧原希望 。（圖／CFP）

▲▼2018韓國羽球公開賽,女單金牌奧原希望 。（圖／CFP）

S級未來一年將提升30%經費，項目有空手道、柔道、體操、羽球、角力，A級則是提高20%經費，項目則有舉重、游泳、滑板、運動攀登、帆船、壘球、桌球、網球、棒球和田徑。

若以羽球來說，日本隊的表現確實可說是奪金熱門，包括全英賽120年來首位日本冠軍、現任球王桃田賢斗、女單山口茜、奧原希望都在世界排名前4、女雙福島由紀／廣田彩花稱霸世界第一、松友美佐紀／高橋禮華、松本麻佑／永原和可那分居2、3，渡邊勇大／東野有紗組合則是混雙第三，男雙的園田啟悟／嘉村健士也排在第三，各個項目實力可說相當完整。

另外桌球、網球列在A級項目，日本從未拿過桌球和網球金牌，近幾年實力也逐步提升，此次男單有張本智和等好手，也被視為有機會衝金。

▼張本智和。（圖／取自ITTF）

▲張本智和。（圖／取自ITTF）

關鍵字： 東京奧運
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