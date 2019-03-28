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亞錦賽首批名單　全英賽男女單冠軍桃田賢斗、陳雨菲都出賽

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▲▼2019全英公開賽,全英賽,桃田賢斗男單冠軍 。（圖／路透）

▲2019全英公開賽桃田賢斗男單冠軍 。（圖／路透）

記者謝孟儒／綜合報導

2019年亞洲羽球錦標賽將在4月23日至28日在大陸武漢體育中心舉行，亞羽聯日前先公布第一批參賽名單，男單包括日本球王桃田賢斗、女單則由全英賽冠軍的陳雨菲，不過還有許多選手名單尚未公布。

亞錦賽只剩不到一個月就要開打，根據首批參賽男單球員名單，2019全英賽冠軍的桃田賢斗，也是去年亞錦賽冠軍，勢必要尋求衛冕，並直指2020年東京奧運，其他選手包括印尼喬納坦、大陸石宇奇、林丹、諶龍、南韓一哥孫完虎，不過孫完虎剛因跟腱斷裂手術，要休養至少六個月無法出賽。

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另外大馬球王李宗偉的身體狀況未定，放棄了4月初的大馬公開賽，還未確認是否會出現在參賽名單中，南韓老將李炫一也還未確定。另外男單一哥周天成則預計會出賽。

女單部分，包括大陸陳雨菲、何冰嬌、韓悅、日本奧原希望、山口茜、印度頭號女單辛度（Pusarla V. Sindhu）、塞娜（Saina Nehwal）、泰國依瑟儂（Ratchanok Intanon）、南韓一姊成池鉉。預計去年女單冠軍的世界球后戴資穎也會參賽。

另外，2020東京奧運羽球積分賽將從今年4月29日起，截至2020年4月26日結束，也將是所有球員要調整到最佳狀況力拼。

▼2019全英公開賽,女單冠軍陳雨菲 。（圖／路透）

▲▼2019全英公開賽,全英賽,陳雨菲 。（圖／路透

關鍵字： 亞錦賽
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