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黃柏豪3分砲　大學明星隊10比4勝社會隊奪下3連勝

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▲黃柏豪擊出三分砲帶領大學明星拿下勝利。（圖／中華棒協提供）

▲黃柏豪擊出三分砲帶領大學明星拿下勝利。（圖／中華棒協提供）

體育中心／綜合報導

2019業餘明星對抗賽27日進行第三場賽事，持續於斗六進行大學與社會明星對抗賽，比賽移師晚間，藉此觀察選手於夜間比賽表現狀況，大學明星隊打線保持在高檔，8局上先靠著李凱威適時安打追平比數，接著黃柏豪更是一棒擊出超前的三分砲，也讓大學明星隊火力全開，終場大學明星隊就以10比4逆轉擊敗社會明星隊，也拿下對戰三連勝。

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大學明星隊總教練陳進財表示，有提醒選手落後還是要集中精神全力以赴，加上掌握社會隊換投機會，特別是大學隊球員剛進行完大專盃，選手們都很進入比賽狀況，社會隊則是很明顯調整進度比較慢一點，但是經驗還是很值得年輕的大學生去學習。

鄭浩均中繼拿下勝投，飆出149速球壓制社會隊打線，他自己則說，速度還好，主要是在要求自己進壘的角度要更好。

▲鄭浩均狂飆149速球鎖定勝利帶領大學明星拿下勝利。（圖／中華棒協提供）

▲鄭浩均狂飆149速球鎖定勝利帶領大學明星拿下勝利。（圖／中華棒協提供）

擊出超前全壘打的黃柏豪則是說，上場是平手狀態，只是想確實集中球，自己也沒想到飛那麼遠，目前自己還在調適，三月初自費從美國回來，有讓自己比較大膽去發揮，不會過於謹慎。

張佑銘擊出本次系列賽的第二轟，他則說，其實剛比完大專盃跟原住民盃賽，身體一定比較疲勞，就是藉由重量訓練讓自己身體恢復得更快，其實自己力量沒有別的選手好，就是確實擊球，這兩支也是自己到了大學以後的頭兩支全壘打。

社會明星隊原本藉著王薪權猛打賞在比賽前段取得領先，可惜牛棚不敵手感火燙的大學明星隊，只能苦吞對戰三連敗。兩隊休兵一天，將於29日下午5點於斗六進行第四場賽程。

▲張佑銘擊出本系列賽個人第二轟帶領大學明星拿下勝利。（圖／中華棒協提供）

▲張佑銘擊出本系列賽個人第二轟帶領大學明星拿下勝利。（圖／中華棒協提供）

關鍵字： 業餘明星對抗賽
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