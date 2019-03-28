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雷霆一波流爆打24比0猛攻　三巨頭合砍73分逆轉溜馬

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▲雷霆喬治。（圖／CFP）

▲喬治爆砍31分率隊逆轉溜馬。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

上一戰爆冷慘敗灰熊的雷霆，近6戰僅拿下1勝，28日面對溜馬挑戰，上半場他們仍找不到狀態以9分落後，但進入第三節，雷霆一波流狂轟24比0攻勢一舉拉開比數，也提前奠定勝局，雖然溜馬一度將比數追至個位數，但終場雷霆仍以107比99取勝。

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戰績直直落到西區第7的雷霆，在上半場彷彿還找不到狀態，雖然首節打完取得2分領先，但進入次節不僅進攻手感降到冰點，防守端還不斷出現漏洞，波格丹維奇(Bojan Bogdanovic)在外線予取予求，使得溜馬單節打出27比16攻勢，半場打完雷霆就以45比54落後。

易籃後雷霆展開大反撲，亞當斯(Steven Adams)、葛蘭特(Jerami Grant)在內外開攻，喬治(Paul George)與衛斯布魯克(Russell Westbrook)也都在三分線上給予火力支援，反觀溜馬則陷入得分荒，靠著多點開花，奧克拉荷馬軍團在6分鐘內爆打24比0猛攻，一舉反超比分並建立雙位數領先，好在溜馬暫停後做出調整，隨即打出9比2小高潮，也讓三節打完雷霆僅有7分領先。

帶著領先優勢進入決勝節的雷霆，雖然進攻火力有下滑，但在防守端完全壓制溜馬，牢牢穩固雙位數優勢，喬治還在3分53秒遭到馬修斯(Wesley Matthews)犯規後，命中高難度橫移跳投，隨後「衛少」送出了空拋讓亞當斯完成暴扣，將士氣提升到最高點，終場雷霆就以107比99收下勝利。

全場喬治攻下31分，4籃板，1助攻；衛斯布魯克繳出17分，11籃板，12助攻的大三元；亞當斯25分，12籃板，3助攻。溜馬方面，波格丹維奇拿下28分，2籃板，4助攻；薩波尼斯(Domantas Sabonis) 18分，10籃板，2助攻；透納(Myles Turner) 12分，14籃板，1助攻。

關鍵字： NBA雷霆溜馬喬治衛斯布魯克
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