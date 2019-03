雷霆一波流爆打24比0猛攻　三巨頭合砍73分逆轉溜馬

▲喬治爆砍31分率隊逆轉溜馬。(圖/CFP)



記者張曜麟/綜合報導

上一戰爆冷慘敗灰熊的雷霆,近6戰僅拿下1勝,28日面對溜馬挑戰,上半場他們仍找不到狀態以9分落後,但進入第三節,雷霆一波流狂轟24比0攻勢一舉拉開比數,也提前奠定勝局,雖然溜馬一度將比數追至個位數,但終場雷霆仍以107比99取勝。

戰績直直落到西區第7的雷霆,在上半場彷彿還找不到狀態,雖然首節打完取得2分領先,但進入次節不僅進攻手感降到冰點,防守端還不斷出現漏洞,波格丹維奇(Bojan Bogdanovic)在外線予取予求,使得溜馬單節打出27比16攻勢,半場打完雷霆就以45比54落後。

易籃後雷霆展開大反撲,亞當斯(Steven Adams)、葛蘭特(Jerami Grant)在內外開攻,喬治(Paul George)與衛斯布魯克(Russell Westbrook)也都在三分線上給予火力支援,反觀溜馬則陷入得分荒,靠著多點開花,奧克拉荷馬軍團在6分鐘內爆打24比0猛攻,一舉反超比分並建立雙位數領先,好在溜馬暫停後做出調整,隨即打出9比2小高潮,也讓三節打完雷霆僅有7分領先。

