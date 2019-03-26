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不斷更新／史博威3下遇亂流仍保不失分　3局猿0：0象

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▲▼中華職棒總冠軍賽第3戰,Lamigo桃猿,史博威。（圖／記者季相儒攝）

▲史博威3下遇亂流出現3次四死球。（圖／記者季相儒攝）

記者黃詩崴／綜合報導

中信兄弟26日主場迎戰Lamigo桃猿，這是兄弟本季主場開幕戰，推出萊福力先發，桃猿則是由史博威掛帥先發。1上桃猿靠著內野安打以及投手犯規攻佔得點圈，不過最終無功而返。3下兄弟靠著3次四壞進佔滿壘，不過也沒辦法攻下比分。3局結束，桃猿0：0兄弟。

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1局上，桃猿進攻，藍寅倫左外野飛球遭接殺，陳晨威游擊強勁滾地形成內野安打，萊福力投手犯規跑者上到二壘，陳俊秀右外野飛球遭接殺、跑者趁勢上到三壘，林泓育遭到觸身球保送，郭嚴文右外野飛球遭接殺。

1局下，兄弟進攻，王威晨中左外野深遠飛球遭接殺，吳東融三壘滾地遭刺殺，林書逸投手正面反彈球遭刺殺。 

2局上，桃猿進攻，朱育賢左外野飛球遭接殺，梁家榮游擊滾地遭到刺殺，劉時豪游擊反彈球遭刺殺。

2局下，兄弟進攻，林智勝三壘滾地遭刺殺，艾鋭克遭到三振，陳子豪遭到三振。

3局上，桃猿進攻，詹智堯投手上空飛球遭接殺，藍寅倫中間方向一壘安打，陳晨威游擊滾地野選上壘、跑者遭封殺在一壘前，陳晨威成功盜上二壘，陳俊秀左外野飛球遭接殺。

3局下，兄弟進攻，周思齊二壘滾地遭刺殺，黃鈞聲選到四壞保送，王勝偉選到四壞保送，王威晨遭到三振，吳東融遭到觸身球保送，林書逸投手正面反彈球遭刺殺。

關鍵字： 中華職棒中信兄弟Lamigo桃猿
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