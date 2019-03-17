謝淑薇不忘初心「憶童年爸爸只愛蘋果派」　背後原因超洋蔥

▲網球好手謝淑薇。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者鄭佩玟／綜合報導

剛在印地安泉網賽女雙8強與詹詠然、詹皓晴上演「台灣內戰」的謝淑薇，不敵這對姐妹花，目前世界排名第27，除了專心於球技之外，更經常在臉書粉專上分享日常與球迷互動。她今（17）日發文，小時候到美國比賽時，因為太窮，和爸爸以烤雞和汽水便解決一餐，就算現在生活不虞匱乏，最懷念的仍是超市烤雞的滋味，並勉勵大家要有追夢的勇氣，網友紛紛表示回憶相當催淚。

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台灣第一個大滿貫賽事得主、兩座大滿貫女子雙打冠軍得主的謝淑薇，從5歲便開始網球生涯，她今日稍早在臉書發文回憶，小時候在美國比賽或訓練時，爸爸最常買烤雞給自己吃，雖然爸爸喜歡的是中餐，無奈在國外實在賣太貴，因此「除非人家請客，平常不會去吃」。

謝淑薇說，每次和爸爸去麥當勞，爸爸都只吃蘋果派，讓她懷疑，可能因為當時太窮，父親才說他「只愛吃蘋果派」，連一個餐都不點，想把錢省下來讓女兒吃飽就好。

最懷念的則是超市的烤雞，謝淑薇回憶，一隻雞和一大瓶汽水，價錢不到10元美金（約310元台幣），父女倆便能飽餐一頓。一直到現在，一到美國最懷念的依然是超市的烤雞。透過回憶，謝淑薇勉勵球迷，認為「追夢當然不容易，但沒有錢也有沒有錢的逐夢玩法」，鼓勵大家「我都能做到，你不考慮衝擊一下自己的人生嗎？」

▲謝淑薇。（圖／達志影像／美聯社）

縱使身為台灣「網球一姊」，地位、經濟能力與以往截然不同，但不忘本心的貼文彷若還是當初四處征戰的女孩。貼文一出，引起粉絲們的熱烈回覆，表示洋蔥滿滿，「一隻雞+汽水，造就了今日的薇」、「 好感動！別具意義的烤雞」、「苦過來的成就才是值得回味的，那種味道是有錢人無法體會的。加油！」、「逐夢最美，但心苦只有自己知啊」、「沒有這過程，沒有現在人生！加油！」、「雖然我已是六十幾歲的媽媽，仍感謝妳的鼓勵,為自己的人生加油～」、「在追逐夢想的過程中，其他（物質）似乎都不那麼重要，心靈的滿足勝過一切！奮力往夢想前進吧！」