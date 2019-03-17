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中職／拒絕水手隊開價　潘耀傑當過板模工人

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▲Lamigo桃猿潘耀傑。（圖／記者陳立勳攝）
▲Lamigo桃猿潘耀傑。（圖／記者陳立勳攝） 

記者陳立勳／台南報導

Lamigo桃猿25歲捕手潘耀傑16日在官辦熱身賽開轟技驚四座，從中信兄弟投手謝榮豪手中揮出全壘打，令人好奇潘耀傑的來歷，其中高中時期曾有美國職棒西雅圖水手隊開價想要網羅。

高中畢業於傳統球隊台中高農，潘耀傑與旅外好手張進德正好是高中同學，與張進德、張育成是球隊中心打者，但潘耀傑的棒球路卻有著一番波折，美國職棒西雅圖水手隊曾經開出簽約金28萬美元想要網羅潘耀傑，潘耀傑回憶，當時年少輕狂，不怕沒球打，不喜歡外界把他與張進德拿來比較，後來沒有想說出國打球，而是先去讀大學，但國立體院只讀到一年級，遇到家庭出了狀況，家中經濟困難，爸媽也離婚，在龔榮堂教練介紹下到台中威達打球，後來又輾轉回到母校台中高農擔任助理教練。

潘耀傑表示，在沒打球5年多，包括3年在工地當板模工人，1年半在麥當勞當外送員，加上當兵1年，又在台中高農當助教，快6年沒有打球，記得當兵2015年在新竹當兵，正好碰到世界12強賽，在電視上看到同學張進德穿著中華隊球衣，而自己在當兵站哨，感觸真的很深，在宿舍偷哭，反省自己當初不好好珍惜，浪費自己的時間，年少輕狂不會想，才會有這5年多的空窗期。

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潘耀傑透露，因為12強看到張進德，才下定決心想要回來打球，在營區手榴彈投擲62公尺，投贏連上班長，但不巧在營區與班長傳接球，可能沒有做好熱身，結果發現右肩關節唇破裂，2016年開刀，2017年報名中職季中選秀落選，在西雅圖水手隊球探推薦下，通過桃猿隊測試，以自主培訓身份加入球隊，但可能很久沒有接受到這麼多訓練量，去年季中5月同樣手肘位置又第2度開刀，經過10個月復健，現在手肘裡面還有5根釘子，目前打擊方面沒有問題，守備部分則試著把傳球距離拉遠，還需要一點時間調整。

潘耀傑表示，學生時期本身就是捕手，以前高中都跟張進德輪留蹲捕，偶爾也會守外野，如今進到職棒，珍惜每一次機會，不管是練習或是比賽，踏在球場上就會想到過去5年多那段時間，自己也不年輕，現在進來這麼多學弟，要跟他們比，一軍學長又這麼強，張進德也會鼓勵他，而且巧合是過去在台中高農當助教，曾經帶過張偉聖、李丞齡、姚雨翔。

昨天官辦熱身賽一棒揮出全壘打，潘耀傑坦言，回休息室想要哭，去年生涯首打席敲出全壘打許禹壕特別看他有沒有哭，所以他刻意把情緒壓抑住，現在回想起來如果過去有珍惜那些時間，或許可以更早打出這支全壘打，但往正面思考，5年時間成就這支全壘打，很感謝女朋友沒有嫌棄他，一直都很鼓勵他。

關鍵字： 中職Lamigo桃猿
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