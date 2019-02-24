公牛雙星合砍77分又怎樣！厄文霸氣：綠衫軍有我在季後賽不用怕

▲厄文(Kyrie Irving)有自信帶領賽爾提克進季後賽沒問題。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者鄭佩玟／綜合報導

波士頓塞爾提克今（24）日作客芝加哥公牛，不僅以116比126慘敗，更讓公牛後衛拉文（Zach LaVine）與前鋒馬卡南（Lauri Markkanen）同時創下生涯單場的得分新高。不過當家球星厄文（Kyrie Irving）心情絲毫不受影響，在賽後訪問關於季後賽的質疑時，仍信心十足的表示，「沒差，有我在！」

公牛上次交手塞爾提克被狂虐56分，總算在今日以牙還牙，第二節開局便轟出一波18比3拉開比分，單節狂勝綠衫軍18分，到了第三節更是一度把分差拉開至25分。雖然在第四節厄文力挽狂瀾把差距縮小到個位數，但隨後馬卡南和拉文連續在內線得分，合力頂住塞爾提克的反撲，綠衫軍最終也不敵東區後段班公牛。

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▼公牛芬蘭射手馬卡南(Lauri Markkanen)。（圖／達志影像／美聯社）

厄文今天繳出了37分、10助攻的「雙十數據」，但仍不敵公牛大將拉文及馬卡南的英勇表現，分別有42分與35分進帳，讓塞爾提克爆冷吞下敗仗，賽後排在東區第5名，與排名第4的費城76人有1場勝差。

然而球隊的小低潮在厄文眼中不足為慮，他認為自己有能力帶領球隊突破困境，不會被這場敗仗打擊士氣，「失敗就只是失敗，我不再對這些東西感到沮喪。這只是例行賽的一部份。到季後賽以後，我們會有萬全準備，我看不到有哪一支球隊能在7場比賽中擊敗我們。」

▲公牛後衛拉文（Zach LaVine）。（圖／達志影像／美聯社）

公牛作為本季「坦克」球隊之一，戰績排名東區倒數第3，但近期「意外」拉出一波3連勝，當中更是打敗諸如綠衫軍及奧蘭多魔術等有望進入季後賽的列強。厄文在輸給公牛後發表如此霸氣的宣言，加上其離隊的傳聞總是不間斷，可預料會再度成為球迷的砲轟的對象。

塞爾提克狀況不如去年穩定，原本厄文及「星海哥」海沃德（Gordon Hayward）傷癒復出，為球迷帶來再闖東岸決賽甚至殺進總冠軍的希望，但後者傷癒後狀況起伏不定、重返賽場表現卻不如過去，甚至掉出先發陣容，而球隊戰績也不比上賽季強勢。