公牛雙星合砍77分又怎樣！厄文霸氣：綠衫軍有我在季後賽不用怕

▲厄文(Kyrie Irving)有自信帶領賽爾提克進季後賽沒問題。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者鄭佩玟/綜合報導

波士頓塞爾提克今(24)日作客芝加哥公牛,不僅以116比126慘敗,更讓公牛後衛拉文(Zach LaVine)與前鋒馬卡南(Lauri Markkanen)同時創下生涯單場的得分新高。不過當家球星厄文(Kyrie Irving)心情絲毫不受影響,在賽後訪問關於季後賽的質疑時,仍信心十足的表示,「沒差,有我在!」

公牛上次交手塞爾提克被狂虐56分,總算在今日以牙還牙,第二節開局便轟出一波18比3拉開比分,單節狂勝綠衫軍18分,到了第三節更是一度把分差拉開至25分。雖然在第四節厄文力挽狂瀾把差距縮小到個位數,但隨後馬卡南和拉文連續在內線得分,合力頂住塞爾提克的反撲,綠衫軍最終也不敵東區後段班公牛。

▼公牛芬蘭射手馬卡南(Lauri Markkanen)。(圖/達志影像/美聯社)

厄文今天繳出了37分、10助攻的「雙十數據」,但仍不敵公牛大將拉文及馬卡南的英勇表現,分別有42分與35分進帳,讓塞爾提克爆冷吞下敗仗,賽後排在東區第5名,與排名第4的費城76人有1場勝差。

然而球隊的小低潮在厄文眼中不足為慮,他認為自己有能力帶領球隊突破困境,不會被這場敗仗打擊士氣,「失敗就只是失敗,我不再對這些東西感到沮喪。這只是例行賽的一部份。到季後賽以後,我們會有萬全準備,我看不到有哪一支球隊能在7場比賽中擊敗我們。」

▲公牛後衛拉文(Zach LaVine)。(圖/達志影像/美聯社)

公牛作為本季「坦克」球隊之一,戰績排名東區倒數第3,但近期「意外」拉出一波3連勝,當中更是打敗諸如綠衫軍及奧蘭多魔術等有望進入季後賽的列強。厄文在輸給公牛後發表如此霸氣的宣言,加上其離隊的傳聞總是不間斷,可預料會再度成為球迷的砲轟的對象。

塞爾提克狀況不如去年穩定,原本厄文及「星海哥」海沃德(Gordon Hayward)傷癒復出,為球迷帶來再闖東岸決賽甚至殺進總冠軍的希望,但後者傷癒後狀況起伏不定、重返賽場表現卻不如過去,甚至掉出先發陣容,而球隊戰績也不比上賽季強勢。

Kyrie still doesn't see anyone beating the Celtics in 7 games (Presented by https://t.co/Av8GdCiYr0 ) pic.twitter.com/8rwntIKrCa