HBL／雙山一仁8強鼎立　光復黑馬之旅成焦點

▲松山高中衛冕來勢洶洶。（圖／HJ SPORTS／孫傳賢）



記者洪偵源／綜合報導

農曆春節過後，HBL甲級男女8強賽就要登場，進入8強後，就是毫不保留，場唱見真章的戰鬥，男子組部份，可能仍是雙山一仁鼎立的情況，另一個焦點是黑馬光復高中能再走多遠。

衛冕軍松山高中、南山高中以及能仁家商 ，都在複賽讓人見識到他們的戰力，短時間還不是其他隊伍能夠撼動，他們有核心球員，沒有一人獨大能主宰戰局的人物，更強調團隊戰力。

松山方面，林勵與馬建豪依舊是指標性人物，被教頭黃萬隆希望能在場上起帶頭作用，雖然兩人依舊常在賽場被教練吼，但是也顯現出對兩人的看重程度。

南山本屆陣容頗佳，但過去「雙塔」不論身材與主宰力實在太顯眼，相較之下，會感覺不如過往，但確實也沒有能獨自一人改變戰局的球員。

▲南山強打團隊作戰。（圖／記者洪偵源攝）



對此教頭許時清更強調團隊作戰，要球員減少球在手上的停留時間，增加球的流動性，尋找最好的出手機會，此舉也收到效果，複賽雖明顯還在調整，仍舊穩定拿下8強門票。

同樣是4強甚至爭冠熱門的能仁，複賽不但全勝，且每場都高比分差贏球，但游艾喆與王晟霖受傷，替8強增添隱憂，游艾喆是重要的替補空衛，串起能仁流暢的攻勢，王晟霖是球隊倚重的長人，相較之下，板凳上的支援就更為重要。

東山高中與高苑工商也有可能是4強隊伍，東山近幾年崛起，培養出來的球員，都有顯著的進攻破壞力，加上球隊8強前會開拔到中國移訓，進行高強度訓練，就看能否在8強舞台上展現移訓成果。

從田本玉在103學年度接掌球隊後，高苑就是強隊的代名詞，且自由奔放的球風，加上球員單兵作戰能力，綠色猛牛不是叫假的，雖然本屆靠外卡晉級，但也沒遭遇太多阻礙。

不過這也是高苑的隱憂之一，場上人來瘋的情況，常讓田本玉下達的戰術沒有徹底執行，挨罵是家常便飯，在戰況更激烈的8強，能不能改善成為關鍵。

南湖高中同樣外卡出線，且是一日兩戰，過去這支球隊從外卡晉級後，氣勢就愈發兇悍，在已沒有包袱的情況下，一疏忽可能就被他們狠咬一口。

資格賽就被視為「大魔王」的青年高中，果然一路打進8強，在以涂亦含為首的團隊表現上，證明只要信心足夠，他們有能力擊敗任何球隊。

▲青年涂亦含。（圖／記者洪偵源攝）

光復在複賽以分組第一晉級，寫下本屆最大黑馬驚奇，當家禁區球員喬楚瑜仍是關鍵領袖人物，且教頭陳定杰好不容易讓大家改掉太過依賴喬楚瑜的情況，也讓對手得花更多心思在其他光復球員身上。

已經寫下隊史最佳成績的光復，在8強會面臨更強硬的考驗，對抗性更上一層樓的情況下，就看喬楚瑜能帶隊友走多遠，能否再度發揮複賽時激盪出的化學效應。

▲喬楚瑜。（圖／記者洪偵源攝）