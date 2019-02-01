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中職／新球季統一獅看ELEVEN SPORTS　熱身賽開始轉播

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▲統一獅主場賽事ELEVEN-SPORT轉播。（圖／統一獅提供）

▲統一獅主場賽事ELEVEN-SPORT轉播。（圖／統一獅提供）

體育中心／綜合報導

2019年統一獅主場賽事開幕戰首戰3/24於台南棒球場熱鬧開打，去年球隊與FOX結束三年賽事轉播合約後，球團也努力與各平台洽談賽事轉播權益，今日與ELEVEN SPORTS達成轉播共識，2019年統一獅主場賽事轉播將共同合作，提供更專業服務品質讓欣賞統一獅主場賽事。

今年一月，ELEVEN SPORTS努力不間斷，近日與中華職棒統一獅隊達成共識，爭取到統一獅隊主場比賽有線電視獨家轉播權，ELEVEN SPORTS 2017年進軍台灣，期許能成為台灣新世代的體育頻道，投注在賽事轉播上的努力和誠意，相信大家都看的出來! 這次爭取到統一獅隊有線電視獨家轉播權，ELEVEN SPORTS將會為統一獅隊特別量身打造主場轉播風格並將提供全平台式的合作，從球賽轉播面、內容製作面、行銷宣傳面上將會打造統一獅隊全新風格，期盼能帶給球迷更創新的觀賽體驗。

今年2月23日起，球隊也將自辦熱身賽與韓國職棒球隊進行熱身交流賽，ELEVEN SPORTS也跟著統一獅一起「萊熱身」，2/23~24及3/1~2連續四場球賽也將進行熱身賽轉播，提供棒球迷透過ELEVEN SPORTS掌握獅隊選手熱身賽調整狀況。

2019年統一獅自辦熱身賽資訊：

2/23 17:00（六） 樂天巨人vs.統一獅 台南棒球場 內野自由席：每人150元

2/24 17:00（日） 斗山熊vs.統一獅 台南棒球場 內野自由席：每人150元

3/01 13:00（五） ＫＴ巫師vs.統一獅 台南棒球場 內野自由席：每人150元

3/02 13:00（六） 華城英雄vs.統一獅 台南棒球場 內野自由席：每人150元

關鍵字： 統一獅11轉播
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