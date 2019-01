衛少帶小小龜打球！舉高灌籃失敗　手臂成籃框「3投3中」萌翻

▲衛斯布魯克繳出26分9籃板13助攻準大三元數據,依舊無法帶領球隊拿下勝利。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者鄭佩玟/綜合報導

奧克拉荷馬雷霆球星衛斯布魯克(Russell Westbrook)18日在自家主場對戰洛杉磯湖人,賽前早早便來到球館熱身訓練,還帶上了一位小跟班,也就是年僅1歲的兒子諾亞(Noah Russell Westbrook)進行自主投籃練習。場上球風勁爆的西河中途當起暖心好爸爸,自願當兒子的籃框,讓兒子「3投3中」,命中率百分之百,溫馨互動融化無數球迷的心。

據《今日美國》報導,賽前衛斯布魯克的大手緊緊牽著1歲兒子諾亞的小手,且穿上父子裝,皆為米色夾克搭配粉色毛帽,繽紛色彩卻不及兩人的互動吸睛。小小龜似乎對於這樣的場景很興奮,踏著搖搖晃晃的步伐,右手還在空中胡亂揮舞,讓一旁媒體拿起相機狂拍這可愛的畫面,諾亞也十分配合,小臉蛋往鏡頭直直看去毫不羞怯。

Russ and his son Noah showed up to the game in matching ‘fits



(Via @NBA) pic.twitter.com/U5UXaqMAxE