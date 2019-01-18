衛少帶小小龜打球！舉高灌籃失敗　手臂成籃框「3投3中」萌翻

▲衛斯布魯克繳出26分9籃板13助攻準大三元數據，依舊無法帶領球隊拿下勝利。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者鄭佩玟／綜合報導

奧克拉荷馬雷霆球星衛斯布魯克（Russell Westbrook）18日在自家主場對戰洛杉磯湖人，賽前早早便來到球館熱身訓練，還帶上了一位小跟班，也就是年僅1歲的兒子諾亞（Noah Russell Westbrook）進行自主投籃練習。場上球風勁爆的西河中途當起暖心好爸爸，自願當兒子的籃框，讓兒子「3投3中」，命中率百分之百，溫馨互動融化無數球迷的心。

據《今日美國》報導，賽前衛斯布魯克的大手緊緊牽著1歲兒子諾亞的小手，且穿上父子裝，皆為米色夾克搭配粉色毛帽，繽紛色彩卻不及兩人的互動吸睛。小小龜似乎對於這樣的場景很興奮，踏著搖搖晃晃的步伐，右手還在空中胡亂揮舞，讓一旁媒體拿起相機狂拍這可愛的畫面，諾亞也十分配合，小臉蛋往鏡頭直直看去毫不羞怯。

Russ and his son Noah showed up to the game in matching ‘fits



(Via @NBA) pic.twitter.com/U5UXaqMAxE — Bleacher Report (@BleacherReport) 2019年1月18日

在比賽開始之前，衛斯布魯克先把球運過半場，旁邊的兒子也一路跟著爸爸，由於年齡太小，跑的還不是很俐落，頭上的帽子隨著節奏一晃一晃得相當逗趣。到了籃框時，衛斯布魯克想完成兒子灌籃的願望，於是把諾亞高高舉起，可惜仍舊與籃框有一段距離，因此沒有投進。

望著兒子呆呆的臉，衛斯布魯克用手繞一圈當成籃框，終於讓諾亞順利得分，且3投3中，命中率百分之百。不過由於諾亞的力量太小，每次投籃後都會重心不穩的摔倒在地，衛斯布魯克並沒有伸手去扶起兒子，而是讓他靠自己的力量重新站起來。

Nothing like some gameday time with dad. @russwest44 pic.twitter.com/uuH7RgdkUV — OKC THUNDER (@okcthunder) 2019年1月18日

看著父子兩人玩得開心，場邊雷霆的工作人員也紛紛露出笑容；最後衛斯布魯克幫諾亞調整有些歪掉的帽子，接著牽著兒子小手返回更衣室。

今日與湖人的交手，衛斯布魯克繳出26分、9籃板、13助攻的數據，激戰至OT後以128比138輸球，雖然無法帶領球隊走向勝利，但父子溫情互動已在寒冷冬日溫暖許多球迷的心。