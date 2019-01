騎士奪冠年休息室影片曝光　詹皇粗口連發嗆爆勇士

▲詹姆斯 。(圖/達志影像/美聯社)



記者林育正/綜合報導

在《ESPN》節目《More Than an Athlete》中,「詹皇」詹姆斯(LeBron James)在休息室粗口連發的影片也浮上檯面。在2016年總冠軍賽G6過後,他在影片中連續講出必須消音的髒話,嗆聲勇士提升騎士氣勢,最後那年騎士也順利擊敗勇士奪冠。

該季總冠軍賽雖然勇士先取得3比1領先,但G5在格林( Draymond Green)被禁賽的狀況下騎士先搶下一勝。G6回到騎士主場,儘管柯瑞(Stephen Curry)轟下30分格林也回歸,但詹皇挺身而出狂轟41分硬是將系列賽3比3扳平。

比賽後在休息室總教練魯伊(Tyronn Lue)先說:「我們進攻的時候,他們完全守不住。」接著詹姆斯說:「他們完全早砸了(fucked up),心理上和體力上都是,我告訴你他們沒戲了。」詹姆斯強烈的措辭激勵著全隊,他更將冠軍獎杯倒數第二片拼圖放上,展現奪冠的企圖心。

最終G7騎士拿下隊史首座冠軍,讓該季拿下73勝9敗的勇士顏面無光,這也是詹姆斯生涯最輝煌的一頁。不過勇士接下來兩季不負眾望維持頂級強權的實力,分別以4比1、4比0對騎士完成復仇。

.@KingJames called it like he saw it after Game 6 of the 2016 Finals.



On ESPN+, “More Than An Athlete" takes you inside the Cavs locker room after the crucial game. https://t.co/8vE9wIaUfr pic.twitter.com/KLgQQ2Mnjy