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騎士奪冠年休息室影片曝光　詹皇粗口連發嗆爆勇士

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▲騎士詹姆斯 。（圖／達志影像／美聯社）

▲詹姆斯 。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

在《ESPN》節目《More Than an Athlete》中，「詹皇」詹姆斯(LeBron James)在休息室粗口連發的影片也浮上檯面。在2016年總冠軍賽G6過後，他在影片中連續講出必須消音的髒話，嗆聲勇士提升騎士氣勢，最後那年騎士也順利擊敗勇士奪冠。

該季總冠軍賽雖然勇士先取得3比1領先，但G5在格林( Draymond Green)被禁賽的狀況下騎士先搶下一勝。G6回到騎士主場，儘管柯瑞(Stephen Curry)轟下30分格林也回歸，但詹皇挺身而出狂轟41分硬是將系列賽3比3扳平。

比賽後在休息室總教練魯伊(Tyronn Lue)先說：「我們進攻的時候，他們完全守不住。」接著詹姆斯說：「他們完全早砸了(fucked up)，心理上和體力上都是，我告訴你他們沒戲了。」詹姆斯強烈的措辭激勵著全隊，他更將冠軍獎杯倒數第二片拼圖放上，展現奪冠的企圖心。

最終G7騎士拿下隊史首座冠軍，讓該季拿下73勝9敗的勇士顏面無光，這也是詹姆斯生涯最輝煌的一頁。不過勇士接下來兩季不負眾望維持頂級強權的實力，分別以4比1、4比0對騎士完成復仇。

關鍵字： 騎士詹姆斯
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