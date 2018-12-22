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市場4大王牌交易傳聞　前美聯賽揚庫魯柏最可能被交易

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▲庫魯柏。（圖／達志影像／美聯社）

▲庫魯柏。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

交易市場中有幾名投手特別受到關注，包括庫魯柏（Corey Kluber）、邦格納（Madison Bumgarner）、葛蘭基（Zack Greinke）和辛德賈德（Noah Syndergaard）都認為有機會在明年披上新戰袍，不過就資深記者海曼（Jon Heyman）觀察，這4位王牌投手在明年夏天前離隊的機率不大，但當中以庫魯柏被交易的可能性最大。

根據《NBC LA》報導指出，道奇重啟與印地安人交易談話，詢問兩屆美聯賽揚獎得主庫魯柏的交易報價，一名球團高層透露，道奇在交易取得重大進展，如果最終沒有達成交易，將會是令人震驚的事情。

道奇22日大動作交易4名球星，被外界認為是為了爭取哈波，清出團隊薪資空間，儘管道奇主要目標擺在網羅哈波，但若成功交易庫魯柏將大大強化輪值，與王牌克蕭（Clayton Kershaw）組成強悍的雙王牌先發。

海曼認為，印地安人在休賽季動作頻頻，陸續出清高梅茲（Yan Gomes）、阿隆索（Yonder Alonso）和恩卡納辛恩（Edwin Encarnacion），未來同時送走庫魯柏和鮑爾（Trevor Bauer）的機率不大，但庫魯柏在交易市場受到關注，也是目前最有可能被交易的人選，估計至少5支球隊展露交易興趣。

另外，海曼提到響尾蛇拋出交易葛蘭基消息之後，沒有收到太多報價，主因是他合約中的交易否決名單就多達15隊，且合約尚有3年1.04億美元，明年年薪將提升至3450萬美元，龐大薪資並非小市場球隊能夠負擔，導致交易進度卡關，預計最快明年夏天才有機會轉隊。

▲響尾蛇，葛蘭基（Zack Greinke）。（圖／達志影像／美聯社）

▲響尾蛇王牌葛蘭基（Zack Greinke）。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 印地安人庫魯柏
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