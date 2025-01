東區火燙球隊對決！布萊恩頂替先發砍22分率溜馬4連勝

▲溜馬布萊恩頂替先發砍本季新高22分。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

台灣時間9日,東區2支近況絕佳的球隊溜馬、公牛正面對決。公牛近5場比賽贏了4場;溜馬近12戰則獲得9勝。本場,溜馬當家中鋒透納(Myles Turner)因病缺陣,頂替先發的布萊恩(Thomas Bryant)繳出本季新高22分,搭配一哥哈利伯頓(Tyrese Haliburton)16分、13助攻雙十演出,溜馬終場129比113中止公牛3連勝,也延續了團隊的4連勝。

首節開局,溜馬就搶盡優勢,明星前鋒西亞卡姆(Pascal Siakam)先是單打威廉斯(Patrick Williams)2分得手,下波進攻又噴進三分球,搭配布萊恩與馬圖林(Bennedict Mathurin)多次空手跑位,助溜馬打出一波11比0攻勢。哈利伯頓在首節末下場,公牛當時18比23落後5分,看似有追分的機會,然而,溜馬板凳上場卻迅速拉開比分,麥康諾(T.J. McConnell)領銜替補小將上籃進算加罰,率溜馬首節29比18領先公牛。

次節,溜馬延續首節末好手感,開局打出一波7比0讓領先達到18分,公牛不甘示弱,博爾(Lonzo Ball)先助攻延伸型長人史密斯(Jalen Smith)灌籃得分,之後自己又噴進一顆大號三分球,將分差縮小至13分。但公牛的追趕始終無法縮小分差到個位數,西亞卡姆單節進帳9分、布萊恩獲得7分,聯手助溜馬維持領先優勢,半場63比44領先公牛19分。

Pascal Siakam takes it coast-to-coast for the bucket



He's got 14 points in the first half.pic.twitter.com/RRlHM6YXtK