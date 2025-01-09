運動雲

>

東區火燙球隊對決！布萊恩頂替先發砍22分率溜馬4連勝

▲溜馬布萊恩頂替透納先發砍本季新高22分。（圖／達志影像／美聯社）

▲溜馬布萊恩頂替先發砍本季新高22分。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

台灣時間9日，東區2支近況絕佳的球隊溜馬、公牛正面對決。公牛近5場比賽贏了4場；溜馬近12戰則獲得9勝。本場，溜馬當家中鋒透納（Myles Turner）因病缺陣，頂替先發的布萊恩（Thomas Bryant）繳出本季新高22分，搭配一哥哈利伯頓（Tyrese Haliburton）16分、13助攻雙十演出，溜馬終場129比113中止公牛3連勝，也延續了團隊的4連勝。

首節開局，溜馬就搶盡優勢，明星前鋒西亞卡姆（Pascal Siakam）先是單打威廉斯（Patrick Williams）2分得手，下波進攻又噴進三分球，搭配布萊恩與馬圖林（Bennedict Mathurin）多次空手跑位，助溜馬打出一波11比0攻勢。哈利伯頓在首節末下場，公牛當時18比23落後5分，看似有追分的機會，然而，溜馬板凳上場卻迅速拉開比分，麥康諾（T.J. McConnell）領銜替補小將上籃進算加罰，率溜馬首節29比18領先公牛。

[廣告]請繼續往下閱讀...

次節，溜馬延續首節末好手感，開局打出一波7比0讓領先達到18分，公牛不甘示弱，博爾（Lonzo Ball）先助攻延伸型長人史密斯（Jalen Smith）灌籃得分，之後自己又噴進一顆大號三分球，將分差縮小至13分。但公牛的追趕始終無法縮小分差到個位數，西亞卡姆單節進帳9分、布萊恩獲得7分，聯手助溜馬維持領先優勢，半場63比44領先公牛19分。

溜馬第3節沒有放慢進攻節奏，哈利伯頓本節6投5中包含1記三分，讓溜馬一度領先全場最多的34分。第4節，公牛史密斯、拉文（Zach LaVine）連續命中三分，將差距縮小到14分，但可惜無法再進一步追近，終場129比113敗給溜馬。

公牛在上半場出現了14次失誤，而溜馬僅有4次。下半場公牛做出調整，僅發生4次失誤，但分差過大難以回天。值得注意的是，溜馬哈利伯頓最近6場比賽總共送出51次助攻，但只發生5次失誤。

▲溜馬布萊恩頂替透納先發砍本季新高22分。（圖／路透）

▲溜馬布萊恩上籃得分。（圖／路透）

溜馬西亞卡姆砍下全隊最高26分，且投進團隊最多的3顆三分球；布萊恩頂替透納先發，上場27分鐘得到本季新高22分、8籃板；哈利伯頓也得到16分、13助攻、2抄截。

敗隊公牛拉文拿下全場最多31分；懷特（Coby White）19分、5助攻，附帶3記三分；史密斯僅上場16分鐘就高效繳出13分、7籃板、3助攻、1阻攻。

 
關鍵字： NBA布萊恩哈利伯頓溜馬公牛

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

啦啦隊3女干擾罰球！對育幼院長大球員唱「5678單親媽媽」炎上

啦啦隊3女干擾罰球！對育幼院長大球員唱「5678單親媽媽」炎上

桃猿公布教練團完整名單！曾豪駒重返一軍、陳彥夆接任二軍總教練

桃猿公布教練團完整名單！曾豪駒重返一軍、陳彥夆接任二軍總教練

NBA準狀元超狂單臂隔扣！隊友觀眾全驚呆　媲美杜克怪物前輩

NBA準狀元超狂單臂隔扣！隊友觀眾全驚呆　媲美杜克怪物前輩

樂天女孩穎樂登上日媒！多才多藝魅力征服粉絲：曾想當體育老師

樂天女孩穎樂登上日媒！多才多藝魅力征服粉絲：曾想當體育老師

「包頭巾」造型竟被球迷說像ISIS　新北國王洋將桑尼怒了

「包頭巾」造型竟被球迷說像ISIS　新北國王洋將桑尼怒了

恐怖！超越大三元、大四喜數據　美國女籃小將創「大五雙」神紀錄

恐怖！超越大三元、大四喜數據　美國女籃小將創「大五雙」神紀錄

悍將前洋投傑斯代表尼加拉瓜出征WBC資格賽！有望交手台灣

悍將前洋投傑斯代表尼加拉瓜出征WBC資格賽！有望交手台灣

火腿春訓行程公布 與味全龍交流賽日期確定

火腿春訓行程公布 與味全龍交流賽日期確定

國王狂勝36分本季代表作　林書豪：教練團準備到快瘋了

國王狂勝36分本季代表作　林書豪：教練團準備到快瘋了

12強中華奪冠「感動人心」　潘威倫放假思考生涯下一步

12強中華奪冠「感動人心」　潘威倫放假思考生涯下一步

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

熱門新聞

啦啦隊3女干擾罰球！對育幼院長大球員唱「5678單親媽媽」炎上

桃猿公布教練團完整名單！曾豪駒重返一軍、陳彥夆接任二軍總教練

NBA準狀元超狂單臂隔扣！隊友觀眾全驚呆　媲美杜克怪物前輩

樂天女孩穎樂登上日媒！多才多藝魅力征服粉絲：曾想當體育老師

「包頭巾」造型竟被球迷說像ISIS　新北國王洋將桑尼怒了

恐怖！超越大三元、大四喜數據　美國女籃小將創「大五雙」神紀錄

讀者回應

﻿

熱門新聞

1啦啦隊干擾罰球！對育幼院長大球員唱「5678單親媽媽」

2桃猿教練團公布！曾豪駒重返一軍

3NBA準狀元超狂單臂隔扣！全場驚呆

4樂天女孩登日媒！多才多藝征服粉絲

5包頭巾被球迷說像ISIS　國王洋將怒了

最新新聞

1搭檔效果不佳 公鹿蜜豆湯遭拔先發

2溜馬布萊恩頂先發22分 止公牛3連勝

32025年沒輸過！　活塞5連勝成大黑馬

4「當偶像不容易」　周思齊戰世壯運：志在參加，也要奪牌

5周思齊考察國外球場　想看台灣棒球進故宮

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

【男生的身高謊報公式？】她曝祕密後…迴力鏢打到自己XD_1

優格姐姐生完二胎「胖到63kg」　立志「穿回第一套姐姐服」

【泰格與雪兒】3M葉配

這些字其實不一樣！　國文老師講解濕、溼差別

【泰格與雪兒】真是個笑話下集
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366