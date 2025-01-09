東區火燙球隊對決！布萊恩頂替先發砍22分率溜馬4連勝

▲溜馬布萊恩頂替先發砍本季新高22分。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

台灣時間9日，東區2支近況絕佳的球隊溜馬、公牛正面對決。公牛近5場比賽贏了4場；溜馬近12戰則獲得9勝。本場，溜馬當家中鋒透納（Myles Turner）因病缺陣，頂替先發的布萊恩（Thomas Bryant）繳出本季新高22分，搭配一哥哈利伯頓（Tyrese Haliburton）16分、13助攻雙十演出，溜馬終場129比113中止公牛3連勝，也延續了團隊的4連勝。

首節開局，溜馬就搶盡優勢，明星前鋒西亞卡姆（Pascal Siakam）先是單打威廉斯（Patrick Williams）2分得手，下波進攻又噴進三分球，搭配布萊恩與馬圖林（Bennedict Mathurin）多次空手跑位，助溜馬打出一波11比0攻勢。哈利伯頓在首節末下場，公牛當時18比23落後5分，看似有追分的機會，然而，溜馬板凳上場卻迅速拉開比分，麥康諾（T.J. McConnell）領銜替補小將上籃進算加罰，率溜馬首節29比18領先公牛。

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次節，溜馬延續首節末好手感，開局打出一波7比0讓領先達到18分，公牛不甘示弱，博爾（Lonzo Ball）先助攻延伸型長人史密斯（Jalen Smith）灌籃得分，之後自己又噴進一顆大號三分球，將分差縮小至13分。但公牛的追趕始終無法縮小分差到個位數，西亞卡姆單節進帳9分、布萊恩獲得7分，聯手助溜馬維持領先優勢，半場63比44領先公牛19分。

Pascal Siakam takes it coast-to-coast for the bucket



He's got 14 points in the first half.pic.twitter.com/RRlHM6YXtK — Pacers Nation (@PacersNationCP) January 9, 2025

溜馬第3節沒有放慢進攻節奏，哈利伯頓本節6投5中包含1記三分，讓溜馬一度領先全場最多的34分。第4節，公牛史密斯、拉文（Zach LaVine）連續命中三分，將差距縮小到14分，但可惜無法再進一步追近，終場129比113敗給溜馬。

公牛在上半場出現了14次失誤，而溜馬僅有4次。下半場公牛做出調整，僅發生4次失誤，但分差過大難以回天。值得注意的是，溜馬哈利伯頓最近6場比賽總共送出51次助攻，但只發生5次失誤。

▲溜馬布萊恩上籃得分。（圖／路透）

溜馬西亞卡姆砍下全隊最高26分，且投進團隊最多的3顆三分球；布萊恩頂替透納先發，上場27分鐘得到本季新高22分、8籃板；哈利伯頓也得到16分、13助攻、2抄截。

敗隊公牛拉文拿下全場最多31分；懷特（Coby White）19分、5助攻，附帶3記三分；史密斯僅上場16分鐘就高效繳出13分、7籃板、3助攻、1阻攻。