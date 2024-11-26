主場覺醒！小將艾維壓哨絕殺　活塞勝暴龍殺進東區前10

▲艾維（Jaden Ivey）。（圖／路透）



實習記者胡冠辰／綜合報導

開除前年度最佳教練威廉斯（Monty Williams）後的底特律活塞，本賽季迎來過往沒有的新氣象，在今天主場交手多倫多暴龍的比賽中，憑藉著小將艾維（Jaden Ivey）致勝拋投絕殺成功，終場就以102比100贏得比賽，活塞戰績闖進東區前10。

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開賽活塞來勢洶洶，「小魔獸」杜倫（Jalen Duren）與射手畢斯利（Malik Beasley）內外連線助隊打出一波21比7的開局，不過暫停過後次節暴龍開啟反撲，在接下來的10分鐘內打出29比9的高潮，第二節中段反倒以40比35領先，好在艾維與哈里斯（Tobias Harris）及時登場穩住情勢，雙方48比48進入中場休息。

易籃後第三節客隊暴龍持續猛攻，巴恩斯（Scottie Barnes）與波圖爾（Jakob Poeltl）在禁區予取予求，巴特爾（Jamison Battle）和希德（Jamal Shead）在外線也提供火力支援，暴龍在第三節轟出一波32比24的進攻，帶著8分領先進入決勝節。

決勝節戰況風雲變色，活塞靠著畢斯利、艾維與史都華（Isaiah Stewart）三人聯手下急起直追，終場前3分鐘小哈德威（Tim Hardaway Jr.）命中追平三分，雙方戰至93平，隨後兩隊互有來回，暴龍巴恩斯在比賽還剩22秒時上籃得手，助隊將比分打成100平。

暫停過後活塞由艾維執行最後一擊，艾維中場持球後巧妙晃過阿巴吉（Ochai Agbaji）並切入拋投得手，率領活塞最終就以102比100贏得勝利。

本戰活塞先發5人得分全數上雙，以艾維25分為首，畢斯利14分，杜倫13分，哈里斯12分；暴龍方面巴恩斯攻下全場最高的31分，巴瑞特（RJ Barrett）17分。