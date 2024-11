主場覺醒！小將艾維壓哨絕殺　活塞勝暴龍殺進東區前10

▲艾維(Jaden Ivey)。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

開除前年度最佳教練威廉斯(Monty Williams)後的底特律活塞,本賽季迎來過往沒有的新氣象,在今天主場交手多倫多暴龍的比賽中,憑藉著小將艾維(Jaden Ivey)致勝拋投絕殺成功,終場就以102比100贏得比賽,活塞戰績闖進東區前10。

