麥迪遜梅開二度建功　熱刺客場4比0狂電曼城摘勝

▲麥迪遜（James Maddison）。（圖／路透）



實習記者胡冠辰／綜合報導

今（24日）凌晨英超第12輪賽事迎來焦點戰，由熱刺客場交手曼城，曼城本戰狀態持續低迷，熱刺靠著中場大將麥迪遜（James Maddison）上半場上演梅開二度、波洛（Pedro Porro）與強森（Brennan Johnson）各建一功的好表現下，最終就以4比0完封曼城，賞給瓜迪奧拉（Pep Guardiola）執教生涯最慘的5連敗。

上半場第13分鐘，麥迪遜接獲庫盧塞夫斯基（Dejan Kulusevski）的長傳，在門前射門得分，熱刺先馳得點取得1比0領先；第20分鐘熱刺攻勢再起，隊長孫興慜妙傳麥迪遜，後者輕鬆挑射破門，熱刺將領先優勢擴大至2比0。

下半場主場曼城依舊沒能找回狀態，熱刺波洛在第52分鐘接應索蘭克（Dominic Solanke）的倒三角回傳，第一時間射門得手，熱刺3比0遙遙領先；補時階段第93分鐘，維爾納（Timo Werner）突破後送出低平球橫傳，強森接到球後乾淨俐落的射門得分，曼城主場球迷一片死寂，最終熱刺就以4比0摘勝，賞給曼城難堪5連敗。

「這是難得的日子，尤其是面對這樣的冠軍球隊，曼城在過去幾年裡不僅在英格蘭，甚至在歐洲都處於主導地位，」剛滿28歲的贏球功臣麥迪遜興奮說道，「能以4比0的比分贏球真是太特別了，這是令人難忘的一天，我認為享受這一刻很重要。」

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Highlights: Man City 0-4 Spurs pic.twitter.com/DOmQtJYX9e — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 23, 2024

賽後根據官方統計數據指出，熱刺今天不僅終結了曼城在各項賽事中，連續52場主場不敗的球隊紀錄，還讓曼城主帥瓜迪奧拉吞下執教生涯最慘的5連敗，同時這也是瓜迪奧拉執教生涯中，第三次被對手以4比0的比分贏球，前兩次分別輸給皇家馬德里和艾佛頓（2017）。

而曼城上一次在主場以四球或以上輸球，要回溯到2003年以1比5輸給兵工廠，「現在我們在防守上非常脆弱，」瓜迪奧拉表示，「我們一如既往的開局很好，但無法得分，隨後又失球，接著我們接連丟球，這對我們的情緒影響很大。」