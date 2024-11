麥迪遜梅開二度建功　熱刺客場4比0狂電曼城摘勝

▲麥迪遜(James Maddison)。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

今(24日)凌晨英超第12輪賽事迎來焦點戰,由熱刺客場交手曼城,曼城本戰狀態持續低迷,熱刺靠著中場大將麥迪遜(James Maddison)上半場上演梅開二度、波洛(Pedro Porro)與強森(Brennan Johnson)各建一功的好表現下,最終就以4比0完封曼城,賞給瓜迪奧拉(Pep Guardiola)執教生涯最慘的5連敗。

上半場第13分鐘,麥迪遜接獲庫盧塞夫斯基(Dejan Kulusevski)的長傳,在門前射門得分,熱刺先馳得點取得1比0領先;第20分鐘熱刺攻勢再起,隊長孫興慜妙傳麥迪遜,後者輕鬆挑射破門,熱刺將領先優勢擴大至2比0。

下半場主場曼城依舊沒能找回狀態,熱刺波洛在第52分鐘接應索蘭克(Dominic Solanke)的倒三角回傳,第一時間射門得手,熱刺3比0遙遙領先;補時階段第93分鐘,維爾納(Timo Werner)突破後送出低平球橫傳,強森接到球後乾淨俐落的射門得分,曼城主場球迷一片死寂,最終熱刺就以4比0摘勝,賞給曼城難堪5連敗。

「這是難得的日子,尤其是面對這樣的冠軍球隊,曼城在過去幾年裡不僅在英格蘭,甚至在歐洲都處於主導地位,」剛滿28歲的贏球功臣麥迪遜興奮說道,「能以4比0的比分贏球真是太特別了,這是令人難忘的一天,我認為享受這一刻很重要。」

