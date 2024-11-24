運動雲

>

麥迪遜梅開二度建功　熱刺客場4比0狂電曼城摘勝

▲麥迪遜（James Maddison）。（圖／路透）

▲麥迪遜（James Maddison）。（圖／路透）

實習記者胡冠辰／綜合報導

今（24日）凌晨英超第12輪賽事迎來焦點戰，由熱刺客場交手曼城，曼城本戰狀態持續低迷，熱刺靠著中場大將麥迪遜（James Maddison）上半場上演梅開二度、波洛（Pedro Porro）與強森（Brennan Johnson）各建一功的好表現下，最終就以4比0完封曼城，賞給瓜迪奧拉（Pep Guardiola）執教生涯最慘的5連敗。

上半場第13分鐘，麥迪遜接獲庫盧塞夫斯基（Dejan Kulusevski）的長傳，在門前射門得分，熱刺先馳得點取得1比0領先；第20分鐘熱刺攻勢再起，隊長孫興慜妙傳麥迪遜，後者輕鬆挑射破門，熱刺將領先優勢擴大至2比0。

下半場主場曼城依舊沒能找回狀態，熱刺波洛在第52分鐘接應索蘭克（Dominic Solanke）的倒三角回傳，第一時間射門得手，熱刺3比0遙遙領先；補時階段第93分鐘，維爾納（Timo Werner）突破後送出低平球橫傳，強森接到球後乾淨俐落的射門得分，曼城主場球迷一片死寂，最終熱刺就以4比0摘勝，賞給曼城難堪5連敗。

「這是難得的日子，尤其是面對這樣的冠軍球隊，曼城在過去幾年裡不僅在英格蘭，甚至在歐洲都處於主導地位，」剛滿28歲的贏球功臣麥迪遜興奮說道，「能以4比0的比分贏球真是太特別了，這是令人難忘的一天，我認為享受這一刻很重要。」

賽後根據官方統計數據指出，熱刺今天不僅終結了曼城在各項賽事中，連續52場主場不敗的球隊紀錄，還讓曼城主帥瓜迪奧拉吞下執教生涯最慘的5連敗，同時這也是瓜迪奧拉執教生涯中，第三次被對手以4比0的比分贏球，前兩次分別輸給皇家馬德里和艾佛頓（2017）。

而曼城上一次在主場以四球或以上輸球，要回溯到2003年以1比5輸給兵工廠，「現在我們在防守上非常脆弱，」瓜迪奧拉表示，「我們一如既往的開局很好，但無法得分，隨後又失球，接著我們接連丟球，這對我們的情緒影響很大。」

關鍵字： 足球曼城熱刺英超

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

12強賽台灣臨時換投確定罰款　不是50萬日圓

12強賽台灣臨時換投確定罰款　不是50萬日圓

今抗日爭冠！　一票喊「不看比賽」原因曝

今抗日爭冠！　一票喊「不看比賽」原因曝

台灣「保留王牌」策略引熱議 日本：他們真的想贏啊

台灣「保留王牌」策略引熱議 日本：他們真的想贏啊

台灣應援團守規矩獲讚　日網：10點準時停奏樂器！超守禮

台灣應援團守規矩獲讚　日網：10點準時停奏樂器！超守禮

震撼彈！　「三振王」郭俊麟驚吐：恐最後一次國家隊

震撼彈！　「三振王」郭俊麟驚吐：恐最後一次國家隊

曝原本換郭俊麟！曾豪駒向陳柏清道歉：這是成長的養分

曝原本換郭俊麟！曾豪駒向陳柏清道歉：這是成長的養分

娶某前生子後！中華隊新手爸爸們12強大爆發　衝向金牌戰

娶某前生子後！中華隊新手爸爸們12強大爆發　衝向金牌戰

「每次都不覺得輸」曾頌恩敲安破蛋！江坤宇美技連日媒都關注

「每次都不覺得輸」曾頌恩敲安破蛋！江坤宇美技連日媒都關注

台日大戰逾4萬滿場！東京巨蛋螢幕秀中文致意感動球迷

台日大戰逾4萬滿場！東京巨蛋螢幕秀中文致意感動球迷

台灣6：9不敵日本　明日冠軍戰再戰！盼止對戰9連敗

台灣6：9不敵日本　明日冠軍戰再戰！盼止對戰9連敗

金門正妹高中生超瘋校園生活　25萬人看了暈慘：好想上學！

熱門新聞

12強賽台灣臨時換投確定罰款　不是50萬日圓

今抗日爭冠！　一票喊「不看比賽」原因曝

台灣「保留王牌」策略引熱議 日本：他們真的想贏啊

台灣應援團守規矩獲讚　日網：10點準時停奏樂器！超守禮

震撼彈！　「三振王」郭俊麟驚吐：恐最後一次國家隊

曝原本換郭俊麟！曾豪駒向陳柏清道歉：這是成長的養分

讀者回應

﻿

熱門新聞

1台灣臨時換投確定罰款　不是50萬日圓

2今抗日爭冠！　一票喊「不看比賽」原因曝

3台灣保留王牌 日本：他們真的想贏啊

4台灣應援團守規矩獲日網狂讚！

5震撼彈！「三振王」郭俊麟：恐最後一次國家隊

最新新聞

1羅戈也被打退場！美國擴大4比0領先

2神級畫作再現！校內看轉播挺台灣

312強參賽國　台灣平均24.5歲最幼

4喬科維奇聘請莫瑞擔任教練

5七六人「抖音哥」打破艾佛森紀錄

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

台灣晉級冠軍戰！ 中華隊激動歡呼

金牌戰台灣來啦！ #蔡其昌 高舉雙手歡呼

美國接殺「中華隊情蒐室」爆歡呼　 蔡其昌：金牌戰！台灣來啦

日本雙轟9比6擊敗委內瑞拉　國際賽豪取26勝

東京巨蛋舉大國旗吶喊！台灣球迷超熱情對街都聽到

施名帥奪男配角獎：做兄弟沒在哭的！　老婆朱芷瑩哭慘「希望沒太晚拿」

許光漢「台上激吻吳君如」！　她爽到臉漲紅：老公❤

劉冠廷秀雜耍！揪許光漢辦簽名會　一句話讓謝盈萱.吳君如一秒變臉XD

6月男嬰成人肉氣囊被撞死！恐怖畫面曝光　兒掛胸前釀悲劇母被法辦

BIGBANG真的在MAMA合體了！　GD.太陽.大聲飆〈BANG BANG BANG〉
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366