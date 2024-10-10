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保羅馬刺首秀5分3助攻　二度連線斑馬轟炸籃框

▲▼保羅。（圖／路透）

▲▼保羅。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

「控球之神」保羅（Chris Paul）今夏以1年1040萬美元的價碼轉投聖城。在保羅NBA的第20個賽季，與溫班亞瑪（Victor Wembanyama）組成身高差近40公分的「超萌身高差組合」。今（10日）迎來首次實戰亮相，保羅在23分鐘的上場時間內，得到5分3助攻，其中有2次助攻是與溫班亞瑪成功連線。

保羅首次代表聖安東尼奧馬刺出賽，成為了馬刺先發陣容中最後一位被介紹的球員，並且也獲得了主場觀眾的熱烈歡呼。在披上黑衫的首個助攻，是一記高吊傳球讓溫班亞瑪在第一節結束前完成扣籃。

溫班亞瑪對保羅的首個助攻表示，「感覺非常自然，這是一個很好的進攻選擇。他（保羅）還有很多好的表現。」

溫班亞瑪提到保羅對他的幫助，「和保羅在場上搭檔讓我感覺他掌控了一切，這讓我感到很安心，多了一位可以在困難或疑惑時期依賴的隊友。」

馬刺教頭波波維奇（Gregg Popovich）在馬刺107比97戰勝奧蘭多魔術後，大力讚揚保羅，「他非常睿智，擁有豐富的經驗，我光是聽他和球員們交流，就像著了迷。」，也提到自己跟保羅聊天時，時常不經易地得到幫助，「我應該早就想到這個！」，保羅很好地指導他們，以正確的方式教導。

保羅在NBA歷史助攻榜上排名第三，助攻總數為11894次，距離第二名的現任獨行俠教頭奇德（Jason Kidd）還差197次，爵士傳奇後衛史塔克頓（John Stockton）則以15806次排行歷史第一。

 
關鍵字： NBA保羅溫班亞瑪奇德史塔克頓馬刺助攻

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