保羅馬刺首秀5分3助攻　二度連線斑馬轟炸籃框

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

「控球之神」保羅(Chris Paul)今夏以1年1040萬美元的價碼轉投聖城。在保羅NBA的第20個賽季,與溫班亞瑪(Victor Wembanyama)組成身高差近40公分的「超萌身高差組合」。今(10日)迎來首次實戰亮相,保羅在23分鐘的上場時間內,得到5分3助攻,其中有2次助攻是與溫班亞瑪成功連線。

保羅首次代表聖安東尼奧馬刺出賽,成為了馬刺先發陣容中最後一位被介紹的球員,並且也獲得了主場觀眾的熱烈歡呼。在披上黑衫的首個助攻,是一記高吊傳球讓溫班亞瑪在第一節結束前完成扣籃。

溫班亞瑪對保羅的首個助攻表示,「感覺非常自然,這是一個很好的進攻選擇。他(保羅)還有很多好的表現。」

溫班亞瑪提到保羅對他的幫助,「和保羅在場上搭檔讓我感覺他掌控了一切,這讓我感到很安心,多了一位可以在困難或疑惑時期依賴的隊友。」

馬刺教頭波波維奇(Gregg Popovich)在馬刺107比97戰勝奧蘭多魔術後,大力讚揚保羅,「他非常睿智,擁有豐富的經驗,我光是聽他和球員們交流,就像著了迷。」,也提到自己跟保羅聊天時,時常不經易地得到幫助,「我應該早就想到這個!」,保羅很好地指導他們,以正確的方式教導。

#Spurs PG Chris Paul can say he's not a coach, but he certainly was doing a lot of coaching in between timeouts tonight. Not just with the guards, but with everyone in the huddle.



It's easy to see the impact CP3 has on this team, even when he's not on the floor. pic.twitter.com/X2k4krmiVo