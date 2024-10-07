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沒收全壘打後疑與球迷發生爭執　教士普洛法：我什麼都沒說

▲普洛法。（圖／翻攝自Ｘ／CuckingFarlson）

▲普洛法。（圖／翻攝自Ｘ／CuckingFarlson）

實習記者胡冠辰／綜合報導

國聯分區系列賽G2今天（7日）火熱開打，由洛杉磯道奇主場續戰聖地牙哥教士，比賽進行到7局下半時出現插曲，道奇外野球迷在攻守交替時，朝著教士左外野手普洛法（Jurickson Profar）扔球，比賽隨之暫停，教士球員聚集到場內，裁判也開會商討如何處理，比賽一度暫停數分鐘。

起因發生在本場比賽1局下半，當時教士1比0領先，道奇貝茲（Mookie Betts）擊出一記深遠飛球，球飛向左外野看台，教士外野手普洛法第一時間精準接殺。

然而當時道奇球迷與普洛法搶接球，普洛法接到後落地時盯著球迷並興奮的跳躍，貝茲以為自己打出了全壘打並開始繞壘小跑，廣播也在計分板上顯示貝茲擊出了全壘打；過了一會兒，普洛法才表示他實際上已經接住了球並提醒貝茲已經出局。

普洛法在局間休息期間時接受了記者採訪，「這是我的願望之一，」普洛法說，「我想搶一個全壘打，我在季後賽中做到了，這太棒了。」

記者也問到當時向球迷說了什麼，對此普洛法則回應，「我什麼也沒說，我必須與他們戰鬥才能接住他們的球，最後球擊中了我的手套。」

隨後比賽進行到7局下半，由道奇打線準備進攻，教士則是由先發右投達比修有續投，但是在攻守交替的空檔時，道奇外野球迷朝著普洛法扔異物，比賽隨之暫停，教士球員聚集到場內，裁判也開會商討如何處理，比賽一度暫停數分鐘，最終道奇官方廣播告知球迷，再丟東西進場內就勒令出場。

關鍵字： MLB洛杉磯道奇聖地牙哥教士

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