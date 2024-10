沒收全壘打後疑與球迷發生爭執　教士普洛法：我什麼都沒說

▲普洛法。(圖/翻攝自X/CuckingFarlson)



實習記者胡冠辰/綜合報導

國聯分區系列賽G2今天(7日)火熱開打,由洛杉磯道奇主場續戰聖地牙哥教士,比賽進行到7局下半時出現插曲,道奇外野球迷在攻守交替時,朝著教士左外野手普洛法(Jurickson Profar)扔球,比賽隨之暫停,教士球員聚集到場內,裁判也開會商討如何處理,比賽一度暫停數分鐘。

起因發生在本場比賽1局下半,當時教士1比0領先,道奇貝茲(Mookie Betts)擊出一記深遠飛球,球飛向左外野看台,教士外野手普洛法第一時間精準接殺。

然而當時道奇球迷與普洛法搶接球,普洛法接到後落地時盯著球迷並興奮的跳躍,貝茲以為自己打出了全壘打並開始繞壘小跑,廣播也在計分板上顯示貝茲擊出了全壘打;過了一會兒,普洛法才表示他實際上已經接住了球並提醒貝茲已經出局。

普洛法在局間休息期間時接受了記者採訪,「這是我的願望之一,」普洛法說,「我想搶一個全壘打,我在季後賽中做到了,這太棒了。」

記者也問到當時向球迷說了什麼,對此普洛法則回應,「我什麼也沒說,我必須與他們戰鬥才能接住他們的球,最後球擊中了我的手套。」

A baseball was thrown from the stands towards Jurickson Profar in left field before the bottom of the 7th began.



Profar rightfully is not happy at all. Everybody on the field came over to be with him as the situation continues to unfold.



Security is on the warning track. pic.twitter.com/TXhFMN3FO3