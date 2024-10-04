NBA、WNBA史上最強新秀同年閃耀？　美媒狂讚溫班亞瑪、克拉克

the moment she got the call— Indiana Fever (@IndianaFever) October 3, 2024
Caitlin Clark was surprised after practice with a call from @WNBA Commissioner Cathy Engelbert where she was announced as 2024 Rookie of the Year.
then, the whole team instantly celebrated pic.twitter.com/emEBb54BeQ
記者游郁香／綜合報導
印第安納狂熱狀元克拉克(Caitlin Clark)正式贏得WNBA年度最佳新秀，她今(4)日在球隊訓練後接獲喜訊，全部67票她得到66票，差1票就能全票獲獎。美國媒體《ClutchPoints》列出克拉克締造的各項紀錄，將她與NBA今年新人王溫班亞瑪(Victor Wembanyama)相提並論，「我們是否見證了NBA和WNBA史上最偉大的新秀賽季？」
▲印第安納狂熱「狀元」克拉克。（圖／達志影像／美聯社）
克拉克以選秀狀元之姿降臨WNBA，除了打破新秀得分紀錄(769分)和三分命中數紀錄(122個)，她是首位完成大三元的菜鳥；單季337次助攻同時刷新新秀和聯盟的單季紀錄；單場19助攻也寫下歷史新猷。她打了40場例行賽，繳出場均19.2分(聯盟第7)、8.4助攻(聯盟第1)和5.7籃板。
▲女籃史上最強新星克拉克。（圖／達志影像／美聯社）
不僅個人數據亮眼，克拉克更幫助狂熱隊扭轉開季1勝8敗的頹勢，最終拿下20勝20敗，睽違8年重返季後賽，可惜首輪不敵康乃狄克太陽。
堪稱女籃史上最強新星的克拉克，今日正式獲頒WNBA年度最佳新秀，只差1票就能全票獲獎。美國媒體《ClutchPoints》列出克拉克締造的多項紀錄，包括單季最多助攻(337次)、新秀最高總得分(769分)、 新秀最多大三元(2次)、新秀最多三分球命中數(122個)和單場最多助攻(19次)等。
Did we just witness the greatest rookie seasons in NBA and WNBA history?— ClutchPoints (@ClutchPoints) October 3, 2024
Both Victor Wembanyama and Caitlin Clark entered their leagues with the label of 'generational talent’.
And they lived up to the hype
Caitlin Clark’s WNBA records:
Most assists in a single… pic.twitter.com/e4EqzQ9uSH
「我們是否見證了NBA和WNBA史上最偉大的新秀賽季？」《ClutchPoints》指出，克拉克和NBA今年的新人王溫班亞瑪以「世代天才」之姿進入各自聯盟，他們也不負眾望 。224公分的「斑馬」在NBA展示超全能身手，菜鳥季就繳出場均21.4分、10.6籃板、3.9助攻、3.6阻攻和1.2抄截。
溫班亞瑪是NBA史上唯一單季得分超過1500分、阻攻超過250次、三分球命中數超過100顆的球員，還是NBA史上首位躋身年度防守第1隊的菜鳥，在最佳防守球員票選中也名列第2，他新賽季會如何進化，備受期待。
▲馬刺超級狀元溫班亞瑪 。（圖／達志影像／美聯社）
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