NBA、WNBA史上最強新秀同年閃耀？　美媒狂讚溫班亞瑪、克拉克

the moment she got the call Caitlin Clark was surprised after practice with a call from @WNBA Commissioner Cathy Engelbert where she was announced as 2024 Rookie of the Year. then, the whole team instantly celebrated pic.twitter.com/emEBb54BeQ

記者游郁香/綜合報導

印第安納狂熱狀元克拉克(Caitlin Clark)正式贏得WNBA年度最佳新秀,她今(4)日在球隊訓練後接獲喜訊,全部67票她得到66票,差1票就能全票獲獎。美國媒體《ClutchPoints》列出克拉克締造的各項紀錄,將她與NBA今年新人王溫班亞瑪(Victor Wembanyama)相提並論,「我們是否見證了NBA和WNBA史上最偉大的新秀賽季?」

▲印第安納狂熱「狀元」克拉克。(圖/達志影像/美聯社)

克拉克以選秀狀元之姿降臨WNBA,除了打破新秀得分紀錄(769分)和三分命中數紀錄(122個),她是首位完成大三元的菜鳥;單季337次助攻同時刷新新秀和聯盟的單季紀錄;單場19助攻也寫下歷史新猷。她打了40場例行賽,繳出場均19.2分(聯盟第7)、8.4助攻(聯盟第1)和5.7籃板。

▲女籃史上最強新星克拉克。(圖/達志影像/美聯社)

不僅個人數據亮眼,克拉克更幫助狂熱隊扭轉開季1勝8敗的頹勢,最終拿下20勝20敗,睽違8年重返季後賽,可惜首輪不敵康乃狄克太陽。

堪稱女籃史上最強新星的克拉克,今日正式獲頒WNBA年度最佳新秀,只差1票就能全票獲獎。美國媒體《ClutchPoints》列出克拉克締造的多項紀錄,包括單季最多助攻(337次)、新秀最高總得分(769分)、 新秀最多大三元(2次)、新秀最多三分球命中數(122個)和單場最多助攻(19次)等。

Did we just witness the greatest rookie seasons in NBA and WNBA history?



Both Victor Wembanyama and Caitlin Clark entered their leagues with the label of 'generational talent’.



And they lived up to the hype



Caitlin Clark’s WNBA records:



Most assists in a single… pic.twitter.com/e4EqzQ9uSH