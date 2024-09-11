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J羅1球1助攻　哥倫比亞2比1爆冷擊敗阿根廷成功復仇

▲J羅（James Rodríguez）。（圖／達志影像／美聯社）

▲J羅（James Rodríguez）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

世界盃資格賽南美洲賽區今天（11日）由哥倫比亞主場交手阿根廷，哥倫比亞靠著33歲老將前鋒J羅（James Rodríguez）在下半場第60分鐘射進致勝12碼的好表現下，帶領球隊2比1力克來訪的阿根廷，報了兩個月前美洲盃決賽的一箭之仇。

開賽第25分鐘，主場哥倫比亞率先發動攻勢，莫斯克拉（Yerson Mosquera）接應左路J羅傳中，在球門附近近點頭槌成功得分，幫助球隊在上半場取得1比0領先。

上屆世界盃冠軍兼南美洲霸主阿根廷本戰王牌球星梅西（Lionel Messi）持續因傷缺陣，但他們很快的在下半場第48分鐘找到機會，一波快攻中岡薩雷斯（Nicolás González）單刀直入，以速度壓過哥倫比亞後防線，隨後直接射門得分，阿根廷將比分扳至1比1平。

然而平手的局面沒有維持太久，第60分鐘哥倫比亞後衛穆尼奧斯（Daniel Muñoz）在禁區內搏得阿根廷犯規，裁判經VAR檢視後判罰點球，J羅操刀將球往上射門成功得分，哥倫比亞最終就以2比1擊敗阿根廷。

「對陣贏得了一切的阿根廷隊，這是一場偉大的勝利，」J羅賽後高興說道，「天氣很艱難，很熱，但我們打了一場精彩的比賽，這是一場公平的勝利。」

關鍵字： 足球世界盃資格賽哥倫比亞阿根廷J羅

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