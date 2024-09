J羅1球1助攻　哥倫比亞2比1爆冷擊敗阿根廷成功復仇

▲J羅(James Rodríguez)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

世界盃資格賽南美洲賽區今天(11日)由哥倫比亞主場交手阿根廷,哥倫比亞靠著33歲老將前鋒J羅(James Rodríguez)在下半場第60分鐘射進致勝12碼的好表現下,帶領球隊2比1力克來訪的阿根廷,報了兩個月前美洲盃決賽的一箭之仇。

開賽第25分鐘,主場哥倫比亞率先發動攻勢,莫斯克拉(Yerson Mosquera)接應左路J羅傳中,在球門附近近點頭槌成功得分,幫助球隊在上半場取得1比0領先。

One for Wolves fans - Yerson Mosquera rises to head home past Aston Villa’s Emiliano Martínez



The cross from former Everton man James Rodríguez



????????????????



pic.twitter.com/AseyYLznOq