賽前舒服？金鶯教頭：不想再看到他　大谷翔平5支0唯一沒安打

▲金鶯教頭海德（Brandon Hyde） 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

美聯東區金鶯對國聯西區道奇3連戰最後一場，金鶯教頭海德（Brandon Hyde）賽前談到大谷翔平高度讚揚他的能力，並開玩笑地表示：「（直到季後賽）我不想再見到他。」兩隊3連戰最後一役，道奇6比3擊敗金鶯、取得2連勝。大谷翔平此戰則打擊熄火，5打數無安打，吞下1三振。

大谷翔平昨天對戰首打席就開轟，且演出2次盜壘成功，本季累計42轟、42盜，即將挑戰史無前例的「43-43」紀錄。

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海德今天賽前受訪對大谷翔平的表現讚嘆，「即使他的身體轉向相反的方向，還是能把巴恩斯（金鶯昨役先發）走後門的變化球打向右外野（看台）！此外，他還是場上跑得最快的人，哈哈哈。」

他帶著笑容欣賞大谷的卓越表現，「在投手丘上，他還能投出每小時100英里（約160.9公里）的速球。這是一般人無法做到的。我們只需要和他交手三次，這真是再好不過了。」

金鶯和道奇本季僅有這3連戰交手，雙方若還有機會再次對決，將是在世界大賽。海德直呼，「我希望我們能進入季後賽，但在那之前，我真的不想再見到他和貝茲。像他這樣的選手，真是前所未見！」

不過大谷翔平今天5打數無安打，為先發9人唯一沒安打的選手，中斷連3場安打，打擊率降至0.292。

▲大谷翔平今天5支0 。（圖／截自道奇粉絲團）