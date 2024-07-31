奇澤姆連兩天炸雙響砲超狂　洋基延長賽力退費城人奪勝

▲奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基今天（31日）客場進行與費城費城人3連戰的第2場比賽，條紋軍團靠著新同學奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）連續兩天轟出雙響砲的亮眼表現下，在延長賽以7比6擊敗費城人，收下近期4連勝。

Jazz Chisholm had five RBIs in his second straight two-homer game, Gleyber Torres hit a go-ahead sacrifice fly in the 12th inning and the #Yankees outlasted the Phillies on Tuesday night for their first four-game winning streak since early June. https://t.co/5wMdKm9bEU [廣告]請繼續往下閱讀... July 31, 2024

開賽洋基憑藉著奇澤姆敲出帶有打點的內野滾地球先馳得點取得領先，主場費城人則在下個半局還以顏色，波姆（Alec Bohm）的2壘安打幫助球隊追平，緊接著2下再靠著新同學海耶斯（Austin Hays）的3分砲拉開比數，費城人4比1領先。

沉寂已久的洋基打線在比賽中段攻勢再起，6、7兩局奇澤姆各敲出1發陽春砲以及3分彈，洋基將比分扳至5比4，自從第1局後再度要回領先。9下洋基終結者霍姆斯（Clay Holmes）暴投誤事救援失敗，兩隊進入延長賽。

JAZZ CHISHOLM JR.'s 4TH HOMER IN THE PAST 24 HOURS PUTS THE YANKEES AHEAD IN PHILLY pic.twitter.com/xoltWsqRVK — Bleacher Report (@BleacherReport) July 31, 2024

在延長第12局中洋基靠著托瑞斯（Gleyber Torres）的高飛犧牲打取得超前分，12局下半洋基後援托基（Michael Tonkin）飆出再見三振成功封鎖費城人打線，終場條紋大軍就以7比6收下比賽，喜迎4連勝。

Gleyber Torres puts the #Yankees back on top in the 12th with a sacrifice fly, and it’s 7-6.

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「成為一支獲勝球隊的一部分，幫助他們獲勝，努力進入季後賽，努力讓自己成為第28，感覺很棒，」奇澤姆賽後興奮的說道，其中28指的是洋基隊的下一個世界大賽冠軍，「我可以告訴你他在比賽中玩得很開心」。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）接著表示，「我可以告訴你，他喜歡這個環境、這個舞台、競技場和過程，他賽後擁抱了我們，球隊裡的每個人都擁抱了他」。