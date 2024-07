戴資穎「最後一舞」鎖定巴黎奧運第3種子　籤表12日出爐

▲台灣一姐戴資穎鎖定巴黎奧運女單第3種子。(圖/VCG)

記者游郁香/綜合報導

台灣球后戴資穎即將迎來生涯最後一舞,根據《Statminton》公布的最新世界排名,她本周依舊以9萬2221分佔據世界第3,正式鎖定巴黎奧運第3種子,本屆奧運的籤表則預計7月12日出爐。

▲台灣一姐戴資穎。(圖/VCG)

在超級500系列加拿大公開賽落幕後,攸關巴黎奧運羽球項目積分的賽事全告一段落,本屆奧運種子序採計到7月9日當周的世界排名,台灣一姐戴資穎以9萬2221分穩居第3,僅次於10萬4282分的中國一姐陳雨菲及11萬3217分的南韓球后安洗瑩,女單前10名都沒變動。

BWF World Ranking

Women's Singles

9 July 2024



Ongbamrungphan goes up 4 spots to #15, making her the WS #1.

Kjaersfeldt goes up 2 spots to #19.

Okuhara goes closer to top 10 after #CanadaOpen2024. pic.twitter.com/gDR1Rf8UlJ