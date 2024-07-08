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戴資穎「最後一舞」鎖定巴黎奧運第3種子　籤表12日出爐

▲▼台灣一姐戴資穎將與西班牙前球后馬琳爭搶全英賽決賽門票。（圖／VCG）

▲台灣一姐戴資穎鎖定巴黎奧運女單第3種子。（圖／VCG）

記者游郁香／綜合報導

台灣球后戴資穎即將迎來生涯最後一舞，根據《Statminton》公布的最新世界排名，她本周依舊以9萬2221分佔據世界第3，正式鎖定巴黎奧運第3種子，本屆奧運的籤表則預計7月12日出爐。

▲▼台灣一姐戴資穎將與西班牙前球后馬琳爭搶全英賽決賽門票。（圖／VCG）

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▲台灣一姐戴資穎。（圖／VCG）

在超級500系列加拿大公開賽落幕後，攸關巴黎奧運羽球項目積分的賽事全告一段落，本屆奧運種子序採計到7月9日當周的世界排名，台灣一姐戴資穎以9萬2221分穩居第3，僅次於10萬4282分的中國一姐陳雨菲及11萬3217分的南韓球后安洗瑩，女單前10名都沒變動。

戴資穎確定以第3種子之姿第4度叩關五環殿堂，本屆籤表預計7月12日出爐。小戴首次登上奧運得追溯到2012年的倫敦奧運，她年僅18歲，還是天才少女時期，當時止步16強；2016年里約奧運取得並列第9的成績；2021年東京奧運她正值巔峰，可惜在金牌戰敗給中國一姐陳雨菲；本屆巴黎奧運則是她的最後一舞，她自5月在優霸盃女子羽球團體賽亮相過1場後，後續未再參加其他賽事，專心治療左膝傷勢。

關鍵字： 2024奧運巴黎奧運2024奧運羽球戴資穎

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