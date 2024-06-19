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NBA史上最大合約將誕生！　綠衫軍準備砸102億續約一哥坦圖

記者游郁香／綜合報導

塞爾提克睽違16年奪冠，隊史18冠正式超越湖人，獨占聯盟最多冠隊伍頭銜，一哥坦圖(Jayson Tatum)功不可沒，儘管他在FMVP票選中以4比7不敵搭檔布朗(Jaylen Brown)，不過《ESPN》權威記者沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)披露，綠衫軍準備奉上5年3.15億美元(約102億台幣)超級頂薪與他續約，將成為NBA史上最大合約。

今年總冠軍賽G5是坦圖生涯第113場季後賽，在歷史上26歲以下的球員中，僅次於「法國跑車」帕克(Tony Parker)的122場以及「黑曼巴」布萊恩(Kobe Bryant)的119場。坦圖季後賽累計68勝，在所有未滿27歲球員中則排在第4，前3名為布萊恩的76勝、帕克的75勝和魔術強森(Magic Johnson)的70勝。

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▲▼塞爾提克坦圖、布朗、普理查德。（圖／達志影像／美聯社）

▲塞爾提克一哥坦圖。（圖／達志影像／美聯社）

坦圖自2017年加盟塞爾提克以來，連打了7年季後賽，從未缺席過任何一場，今年總算一圓冠軍夢，他總決賽繳出場均22.2分、7.8籃板和7.2助攻，雖在FMVP票選中不敵搭檔布朗，但綠衫軍能贏得隊史第18冠，他絕對功不可沒，波士頓已經準備開出「NBA史上最大合約」與他續約。

▲▼塞爾提克坦圖。（圖／VCG）

▲塞爾提克坦圖。（圖／VCG）

坦圖現行合約還剩2年，2025-26賽季是球員選項。根據「沃神」的消息，塞爾提克預計奉上一紙5年3.15億美元(約102億台幣)的超級頂薪「綁定」當家一哥，將刷新布朗去年夏天簽下的5年3.04億美元(約98.4億台幣)天價合約紀錄。

塞爾提克還預計與後場主力懷特(Derrick White)續約，他的合約將進入最後一年，2025-26賽季就會恢復自由身；這支冠軍隊的前8名主要輪替球員的合約至少都會延續到下個賽季(2024-25賽季)，有利於他們明年力拚衛冕。

▲塞爾提克坦圖、布朗。（圖／CFP）

▲塞爾提克坦圖。（圖／CFP）

關鍵字： NBA塞爾提克坦圖

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