NBA史上最大合約將誕生！　綠衫軍準備砸102億續約一哥坦圖

記者游郁香/綜合報導

塞爾提克睽違16年奪冠,隊史18冠正式超越湖人,獨占聯盟最多冠隊伍頭銜,一哥坦圖(Jayson Tatum)功不可沒,儘管他在FMVP票選中以4比7不敵搭檔布朗(Jaylen Brown),不過《ESPN》權威記者沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)披露,綠衫軍準備奉上5年3.15億美元(約102億台幣)超級頂薪與他續約,將成為NBA史上最大合約。

BOSTON RETURNS TO THE MOUNTAIN TOP



THE CELTICS NOW HAVE THE MOST CHAMPIONSHIPS OF ANY NBA FRANCHISE WITH 18! pic.twitter.com/bPuHuka1Ak