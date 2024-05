溫班亞瑪全票領銜NBA最佳新秀陣容　雷霆2人獲選傲視全聯盟

▲NBA年度新秀第1隊。(圖/翻攝自X/NBACentral)

記者游郁香/綜合報導

NBA官方今(21)日公布年度最佳新秀陣容,年度新秀第1隊由「新人王」溫班亞瑪(Victor Wembanyama)與雷霆榜眼長人霍姆格倫(Chet Holmgren)領銜,兩人皆全票入選。值得一提的是,奧克拉荷馬是聯盟唯一有2人進入本季最佳新秀陣容的隊伍,他們近3季共4人獲選,展現「少年龍頭」的驚人天賦。

Check out the best plays from the 2023-24 @Kia NBA All-Rookie First Team... Victor Wembanyama Chet Holmgren Brandon Miller Jaime Jaquez Jr. Brandin Podziemski pic.twitter.com/TNeYUJnTjx

全票獲頒年度最佳新秀的「法國怪物」溫班亞瑪,毫無懸念再次得到全部99張第1名選票,總分198分,與雷霆榜眼長人霍姆格倫皆以全票之姿進入年度新秀第1隊。

其他3位年度新秀第1隊成員分別是,堅稱喬治(Paul George)是「史上最佳」而被熱議的黃蜂榜眼米勒(Brandon Miller),熱火新一代「飄髮哥」小賈奎茲(Jaime Jaquez Jr.)和勇士主力波傑姆斯基(Brandin Podziemski)。

年度新秀第2隊成員則有獨行俠里夫利二世(Dereck Lively II)、火箭第4順位新秀艾曼·湯普森(Amen Thompson)、爵士喬治(Keyonte George)、雷霆華勒斯(Cason Wallace)和灰熊傑克森(GG Jackson)。

The Thunder have had 4 All-Rookie players over the last 3 seasons.



And they still own the most future first round picks in the NBA. pic.twitter.com/h7MxdrLOWH