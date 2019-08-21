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SBL／生涯最強助攻王引退　蘇翊傑巔峰榮耀全獻達欣

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▲達欣蘇翊傑、梅奧，台銀陳昱瑞、韋陳明。（圖／籃協提供）

▲蘇翊傑生涯最巔峰榮耀時刻，都奉獻給達欣。（圖／資料照）

記者杜奕君／台北報導

蘇翊傑在21日卻無預警於個人IG宣布退役，正式結束其籃球生涯。自SBL第3季加入達欣起，蘇翊傑雖然曾轉隊效力台灣大(富邦勇士前身)、台啤，甚至挑戰對岸CBA、NBL聯賽，但蘇翊傑生涯最巔峰時刻仍奉獻給老虎軍團，他在2017年幫助達欣勇奪隊史第2冠，個人也拿下決賽MVP，堪稱生涯代表之作。

生涯累積1302次助攻高居SBL史上助攻榜首位，蘇翊傑無論個人單打能力、傳球視野，都堪稱是當今台灣籃壇的頂尖高手，在32歲的當打之年宣布退役，令外界相當震驚。

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雖然過往在場上曾出現爭議行徑，但蘇翊傑的實力與球技，確實在SBL賽場難逢敵手，近幾季經常可以見到他利用經驗及體型優勢，單打各隊控衛無往不利，這也成為他在場上最大的致勝利器。

SBL第14季重返達欣，蘇翊傑隨即幫助老虎軍團重返榮耀，奪下隊史第2座SBL總冠軍，個人也憑藉冠軍系列賽出色表現，拿下總冠軍賽MVP殊榮，也成為其球員生涯的最高峰。

但隨著達欣宣布退出SBL重返甲組，陣中當家後場主控蘇翊傑也在同年宣告引退，無論兩者之間是否有直接關係，但對於台灣籃壇來說，流失傳統勁旅與頂尖後場好手，無疑將是一大損失。

▲富邦勇士林書緯、吳信信、許晉哲，達欣蘇翊傑、范耿祥。（圖／籃協提供）

▲蘇翊傑是當今台灣籃壇最佳控衛之一。（圖／資料照）

關鍵字： 蘇翊傑達欣SBL籃球退休
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