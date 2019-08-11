中職／Mars Whisky X Lamigo　14日桃園球場首賣

▲Mars Whisky X Lamigo 。（圖／桃猿提供）



記者劉峻誠／綜合報導

MARS Whisky信州蒸餾所隸屬來自鹿兒島的本坊 Hombo 酒造集團，由本坊家族七兄弟於1872年成立至今，歷時140年乃日本極為重要的酒造集團。而 MARS信州蒸餾所在其日本威士忌發展史上也是一座寶庫，與三得利、Nikka 有著密不可分的歷史情感，號稱日威榮光三本柱！



信州蒸餾所座落在日本長野縣標高七九八公尺的深山幽谷裡，係所有日本海拔最高的酒廠，所生產出的威士忌風味絕美，涼爽的溫度減緩了步調慢慢熟成，花崗岩過濾積雪融化的水來源（含水層）整體表現優雅細緻，口感豐富，層次多變風味迷人。因為只有優美的水質才能孕育出最高品質的威士忌。且因為蒸餾所崇尚自然、低度發展，加之產量有限，更是蒙上一層神秘色彩。



MARS Whisky 信州蒸餾所為了榮耀Lamigo 為台灣職業棒球付出的一切，紀念桃猿連霸大業，以「猿王連霸」為主題推出這款紀念威士忌酒，全球發行限量3000瓶並在臺上市。「猿王」MARS Whisky 酒組含酒丶禮盒丶禮袋以及精緻紀念球，每組售價新台幣1980元，金銀狀猿卡特價1880元，於8月14日在球場商品部首賣。



信州蒸餾所為尋找符合球隊精神般的限定酒款，由位於 MARS Whisky 在數千桶原酒的酒窖中由首席調酒師進行挑選與勾兌，帶著雪莉果乾風味的飽滿香氣，豐厚溫潤的舒緩口感，帶著阿拉比卡的炭燒風味，尾韻依舊保留48％的強壯回甘，對於10號隊友與威士忌迷來說不論是品飲或珍藏，都是永遠記得Lamigo 的最佳選擇！

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